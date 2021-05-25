Хабаровский край примет участие в конкурсе лучших проектов городской среды

В этом году от Хабаровского края на всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды участие примут два города — Амурск и Советская Гавань.

Оба будут представлены в категории «города с численностью населения до 100 тысяч человек».

Качество планировочных и архитектурных решений, соответствие их историко-градостроительной и природной среде, а также прогнозы социальных эффектов — по таким критериям будет вестись отбор победителей.

В этом году их количество увеличится в два раза — с 80 до 160. Вырос в 2021 и общий премиальный фонд — 10 млрд рублей.

Напомним, конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» с 2018 года. За это время лучшими были признаны 240 территорий, каждая из которых получила денежные призы на реализацию своих проектов.