Благополучие жителей Хабаровского края — наша главная задача — Михаил Дегтярев

Глава региона выступил с отчетом перед депутатами краевой Законодательной думы

Сегодня в Городском дворце культуры, куда пригласили не только депутатов, но и членов правительства региона, лидеров общественного мнения и обычных жителей, состоялся первый отчёт Михаила Дегтярёва о работе правительства за год.

Большую часть своего доклада Михаил Дегтярев посвятил социальному благополучию жителей Хабаровского края. Сделать так, чтобы людям хотелось жить именно здесь, создать для них все необходимые условия, используя в том числе ресурсы федерального центра.

Первые минуты выступления Михаил Дегтярев посвятил пандемии коронавируса и тому, как регион прожил сложные месяцы. Отдельно глава региона поблагодарил врачей, которые «буквально падали с ног от усталости».

Пандемия потребовала от нас принятия неординарных решений, масштабной перестройки всей системы здравоохранения, быстрого налаживания системы лечения и предупреждения дальнейшего распространения инфекции.

В жесткие сроки перепрофилировали больницы под инфекционные госпитали, развернули необходимое количество коек по всей территории края. В пик заболеваемости, в ноябре, таких коек было развернуто более 3 300 (трех тысяч трехсот). Своевременно открыли обсерваторы и изолятор.

Сегодня динамика заболеваемости заметно снижается. Если в январе мы фиксировали почти по 300 заболевших в день, то сейчас эта цифра варьируется в пределах 30–35 человек, — заявил Дегтярев.





Основная задача сейчас — вакцинация населения, в регионе развернуто 70 специальных прививочных пунктов, рассказал Дегтярев.

Вторая по значимости проблема — стоимость жизни, особенно это касается северных районов Хабаровского края, где крайне высокие тарифы на электроэнергию для предприятий и, значит, вся продукция дорога в производстве.

Я могу напомнить, что на наших «северах», в зонах децентрализованного энергоснабжения, малый бизнес получает электрическую энергию по тарифам 35, 50 и 80 рублей/кВт*ч!

Ни о каком развитии не может быть и речи!

После моего обращения к председателю правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину в Благовещенске впервые приняты решения о распространении на территорию Хабаровского края механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию.

Как раз в зонах децентрализованного энергоснабжения. Заработает этот механизм с 1 января 2022 года, — рассказал глава региона.



Будут серьезные послабления и для тех, кто «запитан» от котельных, это решение Михаила Дегтярева.

Жители, которые получают тепло от котельных в районах, приравненных к северным, – это более 390 тысяч человек – оплачивают отопление квартир из расчета 2 744 рубля/Гкал. За двухкомнатную квартиру оплата за тепло доходит до 10 тысяч рублей в месяц.

Поэтому мной принято решение о снижении на десять процентов предельного максимального тарифа на тепловую энергию. Уже с октября люди увидят снижения в своих платежных документах, — сказал Дегтярев.



Немаловажная составляющая социального благополучия — квартирный вопрос.

Важная тема, которую поднимают на встречах жители края, – жилье. По итогам 2020 года в крае введено 229 тысяч квадратных метров жилья. Президентом страны поставлена задача – довести ввод жилья в крае до одного миллиона квадратных метров. Мы сможем это сделать уже к 2025 году! Задача амбициозная, но стратегически важная для успешного решения наболевшего квартирного вопроса, — сказал Михаил Дегтярев.

Отдельно Михаил Дегтярев коснулся проблемы аварийного жилья, которая десятилетиями не решалась в крае.