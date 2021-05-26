Жители Хабаровского края хотят убрать жадных эвакуаторов-частников

В Хабаровске прошло заседание рабочей группы Народного совета. Оно было посвящено вопросам развития ЖКХ, перспективам переработки мусора, вопросам строительства очистных сооружений и т.д.

«К примеру, члены Совета узнали о порядке предоставления гранта в форме субсидий для организации раздельного накопления твердых коммунальных отходов, - рассказала начальник управления инвестиционной политики и развития коммунальной инфраструктуры министерства ЖКХ Хабаровского края Татьяна Власкина. - Поговорили о включении в перечень работ по капремонту установки системы пожарной сигнализации. Все эти темы уже поднимались ранее. Поэтому повестка была продолжена».

Участники заседания предложили немало инициатив. Так, был презентован проект об организации предприятия по выпуску продукции из переработанного пластика. Поднималась тема об устранении эвакуаторов-частников, забирающих около 40% суммы штрафа при нарушениях правил парковки. Прозвучала идея о внедрении системы фото- и видеофиксации нарушений на примере Москвы и Санкт-Петербурга.

После того как члены Народного совета озвучили свои инициативы, началось голосование за лучшие из них. Однако результат станет известен до 10 июня.

Артем Пукрик

Фото пресс-службы правительства Хабаровского края