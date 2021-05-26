В Хабаровске продолжаются поиски пропавшего в воде мальчика

В адрес Главного управления МЧС по Хабаровскому краю поступила информация, что 23 мая при купании в Амуре в районе улицы Богачева предположительно утонул 10-летний мальчик. К месту трагедии были направлены инспекторы ГИМС МЧС России, сотрудники полиции и спасатели поисково-спасательного отряда «Центр проведения спасательных работ». Также привлечены две водолазные команды с эхолотами.

Водолазы три раза спускались в предполагаемом месте трагедии, они обследовали десять тысяч квадратных метров дна Амура. Спуски оказались безрезультатными, поиски продолжаются. Всего к поисковым мероприятиям привлечено 21 человек и 7 единиц техники.

Также в соцсетях появилась информация, что на базе «Аризона» ушел под воду студент РАНХиГС, который отдыхал там с друзьями (его тело нашли 24 мая). Вопреки гневливой интонации поста, что студента якобы не искали водолазы, пресс-служба МЧС опровергла данную информацию. Его искали, просто основные силы задействованы на поисках 10-летнего мальчика.

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует родителям провести беседы со своими детьми, не забывать о собственной безопасности на воде и возле водоемов. Купайтесь только в специально отведенных местах, на оборудованных пляжах, где в случае беды вам помогут спасатели. В непроверенном водоеме могут быть водовороты, глубокие ямы, густые водоросли, холодные ключи, коряги, сильное течение, захламленное дно.

Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения. Это основная причина гибели людей на воде. Не подплывайте к близко идущим (стоящим на якоре, у причалов) судам, катерам, лодкам, плотам, не ныряйте под них: вас может затянуть под днище, винты, ударить бортом, захлестнуть волной.

Соблюдайте правила пользования лодками и другими плавательными средствами: не перегружайте их, не раскачивайте, не прыгайте с них в воду. Не пользуйтесь надувными матрацами, камерами, досками, если не умеете плавать. Не допускайте шалостей на воде, связанных с нырянием и захватом купающихся, не балуйтесь на воде, не пугайте других.

Не подавайте ложных сигналов бедствия. Не купайтесь в одиночку в вечернее и ночное время суток.

Игорь Свинников

Фото пресс-службы МЧС по Хабаровскому краю