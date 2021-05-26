Фальшивые врачи обманули 8 тысяч дальневосточников

Преступная группа из 13 человек организовала сеть фальшивых медицинских клиник, где за немаленькие суммы денег у клиентов находили несуществующие хвори

Псевдоэскулапы действовали в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Благовещенске. Им удалось обмануть более восьми тысяч человек, заработав таким образом около ста миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Организаторам аферы грозит до десяти лет лишения свободы.

О весьма странной деятельности данных центров мы рассказывали в марте 2019 года в статье «Врач - от слова «врать?». Хабаровчанке Ольге М. позвонили с предложением посетить многофункциональный медицинский центр на улице Ленинградской. Женщине предлагали пройти медосмотр и сделать УЗИ органов. У Ольги «врач» обнаружила жировые отложения на органах и «что-то с суставами». Пациентке предложили оплатить курс лечения стоимостью 360 тысяч рублей, однако потом снизили цену до 121 тысячи рублей.

После этого сотрудник учреждения стал составлять договор. Реплика Ольги о времени на раздумывание была проигнорирована, а документ был составлен так, что одобренный банком кредит сразу перекочевал на счета фальшивого медцентра.

По версии следствия, псевдоклиники начали свою работу в 2016 году. Конвейер по выкачиванию денег из населения был налажен идеальный – у центров даже функционировал собственный кол-центр.

Ольге М. удалось выиграть гражданское дело. Суд постановил выплатить ущерб, пени, штраф и возместить судебные расходы – всего на сумму 150 тысяч рублей.

Андрей Канев