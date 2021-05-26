В администрации Хабаровска не знают, что делать с остановками?

Речь идет о тех самых супер-пупер-инновационных павильонах, установку которых начали в Хабаровске несколько лет назад. Итог эксплуатации печален: обывателям от новых остановок ни жарко, ни прохладно.

По предварительной информации, чтобы их все в 2021 году привести в порядок, потребуется примерно миллион рублей. Первоначально, по планам и уверениям чиновников, будки были такие все из себя «моднявые» - из ударопрочного стекла и металла, с USB-зарядками, с инфракрасными теплообогревателями, с лавочками и видеокамерами. Каждая стоимостью от 800 тысяч рублей за единицу.

Первый остановочный павильон – с мониторами оповещения, с GSM-модулем и компьютерным оборудованием – поставили в поселке им. Горького в сентябре 2019 года. Через неделю местный житель все это богатство упер. Правда, жулика быстро поймали и оборудование вернули. Но на место до сих пор так и не установили. Скоро будем отмечать вторую годовщину этого события.

«Работа по передаче построенных объектов в департамент муниципальной собственности ведется. Тогда за каждой «умной» остановкой будет закреплена ответственная организация», - на голубом глазу в конце февраля 2020 года заявляла начальник отдела МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту» Татьяна Воробьева.

Прошло больше года - каждый из этих павильонов не раз отметился потерями и недостачами, начиная от разбитых стекол и заканчивая выдранными USB-зарядками. Пока чиновники передают и принимают, разрушение продолжается.

В процессе освоения средств как-то позабылось, что КАЖДЫЙ из этих инновационных павильонов был установлен не сам по себе. В программе по благоустройству города эти остановочные комплексы стоимостью от 800 тысяч рублей за штуку привязаны к конкретному скверу или иной «зеленой территории», в ремонт и благоустройство которых пару лет назад вкладывались еще более серьезные средства.

Сквер у памятника морякам-амурцам

Я частенько прохожу через сквер, что у памятника морякам-амурцам. Его пригладили и причесали, вместо корявых асфальтовых дорожек появились тропинки из брусчатки. На лавочках, установленных в тени деревьев, с удовольствием тусуется молодежь и отдыхают пожилые люди. Все бы хорошо, вот только в проекте благоустройства именно этого сквера был еще один пункт - устройство освещения. От него остались корявые следы – не до конца засыпанные канавы для прокладки силовых кабелей и бетонные тумбы - основания под фонари. Сами светильники, в свое время криво-косо установленные, были быстренько сняты (или просто утащены?). На этом, видимо, и закончилось освоение средств.

Итог: к сильно поблекшему остановочному павильону «Памятник морякам-амурцам» имеем не до конца облагороженный сквер. Так, может, прежде чем начинать новые проекты по благоустройству городской среды, стоит до ума довести старые?

Но есть и хорошие новости: в суд передали дело против экс-начальника управления дорог мэрии Хабаровска Олега Гроо. По версии следствия, по заключенному между ООО «Дорстройпроект» и администрацией города Хабаровска контракту на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта Амурского бульвара на сумму 4,5 миллиона рублей исполнение условий заранее не планировалось. Тем самым обвиняемые вступили в предварительный преступный сговор в целях хищения бюджетных денег. Теперь Гроо грозит до 10 лет колонии за мошенничество в особо крупном размере. Амурский бульвар по-прежнему нуждается в благоустройстве.

Андрей Дунаевский

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