Напоминание: в Хабаровском крае заявления о преступлениях регистрируются незамедлительно

«Порядок приема, регистрации, учета и разрешения в территориальных органах внутренних дел заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и происшествиях».

Заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех территориальных органах МВД и регистрируются незамедлительно в «Книге учета заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях» (КУСП).

Круглосуточный прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется оперативным дежурным дежурной части территориального органа МВД (отдела, отделения, пункта полиции, линейного отдела, линейного отделения, линейного пункта полиции).

Заявления и сообщения о преступлениях подлежат проверке в порядке, предусмотренном статьями 144, 145 УПК. Решение по данным материалам должно быть принято должностным лицом в срок до 3 суток со дня получения заявления или сообщения, а в исключительных случаях в срок до 10 суток. Решением может быть: постановление о возбуждении (либо отказе) уголовного дела с указанием его номера и даты, о передаче заявления или сообщения по подследственности или подсудности.

Заявления и сообщения об административных правонарушениях подлежат рассмотрению в соответствии с КоАП РФ. Срок рассмотрения таких заявлений и сообщений исчисляется с момента их регистрации в КУСП, определяется руководителем (начальником) территориального органа МВД России с учетом требований части 3 статьи 8 и статьи 12 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", а также сроков давности привлечения к административной ответственности, установленных статьей 4.5 КоАП.

О принятом решении заявителю сообщается письменно. При этом ему разъясняется его право обжаловать данное решение и порядок его обжалования. В случае отказа в регистрации заявления, как и в случае несогласия с принятым по нему решением, гражданин вправе обратится с жалобой, в том числе, в органы прокуратуры.

Николаевская-на-Амуре городская прокуратура