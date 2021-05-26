Почему задержали чиновников из лесного комитета Хабаровского края?

21 мая случилось тихое задержание двух видных чиновников из комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края. Приходили за бывшим руководителем Константином Хряниным и нынешним заместителем председателя комитета Александром Стемпковским.

По оперативной информации, у последнего дома проходили мероприятия с выемкой материалов. Коллеги, что на следующий день присутствовали на субботнике в дендрарии, отметили необычайную молчаливость и какую-то «зашуганность» сотрудников комитета лесного хозяйства. Они усиленно гребли, собирали, очищали и возмущенно молчали.

Но уже 24 мая, в понедельник, г-н Александр Стемпковский вышел на работу. Тут возможны варианты, может, суд не увидел основания для ареста, а может, нашлись иные основания для выхода на свет божий с чистой совестью – начиная от чистосердечного раскаяния в содеянном и заканчивая абсолютной невиновностью.

С постулатом «Рафик не виновный» не могу согласиться. Слишком много нехорошего шума вокруг этой парочки в свое время ходило. Так что даже врио губернатора Михаил Дегтярев отреагировал с эмоциями по поводу госзакупок, что проводились при г-не Стемпковском: «Для краевого комитета лесного хозяйства в июле и сентябре 2020 года были проведены две закупки вездеходов на гусеничном ходу ГАЗ-34039. По первому аукциону: по 3,9 миллиона рублей за единицу техники, всего 10 единиц, другая - по 6,2 миллиона рублей за единицу, всего 5 вездеходов.

Те самые вездеходы за двойную цену

В обоих случаях владелец и руководитель компаний-продавцов, которые осуществили поставку, один. Мне говорят: в соответствии с законом все чисто. Три раза просил в этом разобраться. Такую ситуацию считаю ненормальной - одну и ту же технику у одних и тех же компаний закупать с разницей в цене в полтора раза! Подготовил обращение в Следственный комитет, пусть проведет проверку по этим двум аукционам. Вешать ярлыков не буду, пусть в этом разберутся в СКР».

В конце 2020 года Следственный комитет по Хабаровскому краю возбудил уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями чиновниками комитета лесного хозяйства Хабаровского края, в результате которого бюджету причинен ущерб в размере 11 миллионов рублей.

Можем вспомнить и о закупке менее тяжелой техники - российских джипов, которых с помпой, медведями и в присутствии врио губернатора передали в лесхозы в сентябре прошлого года. И тут чиновники из комитета лесного хозяйства правительства Хабаровского края не смогли сдержаться. Дадим слово специалистам, предположительно из лесного комитета, что в Интернете называют себя «лесными братьями»: «Отдельно пройдемся по купленным УАЗам «Патриот Пикап». Судя по техническому заданию, приобрести должны были «Фермеры», купили «Патриоты», которые здорово проигрывают «Фермерам» по ряду параметров. В частности, по грузоподъемности: пикап – 725 кг, «Фермер» – 1075 кг; по объему перевозимого груза: пикап - 0,7 кубических метра, «Фермер» – 3 кубических метра».

А то, что в кузове пикапа используется много композитных материалов, в отличие от «Фермера», которые в лесу быстро превращаются в пластиковую труху, то это мелочь на фоне остальных проблем. Фактически комитет закупил УАЗы по характеристикам хуже, чем запрашивали учреждения.

В 2020 году комитет лесного хозяйства решил приобрести вахтовые автобусы. Начиная с июня на сайте госзакупок появлялось пять запросов по ценам на них. Если первый запрос цен находился на сайте 7 дней, то последний - всего два. Первоначально поставку трех автобусов запрашивали за 60 дней, а дальше уже показывали поставку пяти автобусов за 50 и далее по нисходящей – 30, 14 дней. Похоже на желание не позволить участвовать в конкурсе большему числу участников? Чем больше вникаю в закупки техники по линии лесного комитета в 2019-2020 годах, тем больше вопросов у меня к чиновникам из профильных комитетов.

Есть вопросы и к широко распиаренной системе мониторинга за лесными пожарами. Тогда приобрели пару беспилотных аппаратов стоимостью шесть миллионов рублей каждый. Теперь они не летают, ресурс быстро закончился, гарантия тоже. Неисправностей обнаружили массу, ремонтировать не стали - списали. За 30 с лишним миллионов рублей приобрели видеокамеры для наблюдения. Ненадолго хватило, с мест сообщают: «Большая часть оборудования была в дорогостоящем ремонте - все комплектующие импортные. Потихоньку о ноу-хау забыли, затем частично списали».

Александр Стемпковский

И это еще не все. В КГСАУ «Хабспецхоз», когда руководителем наблюдательного совета в нем был Хрянин, зашел инвестор. Этакое государственно-частное партнерство. Инвестор за свой счет на землях специализированного лесного учреждения, которое занимается выращиваем саженцев деревьев, построил полтора десятка теплиц общей площадью где-то 12 тысяч квадратных метров на более чем 2 миллиона саженцев. Вложились на сумму около 100 миллионов рублей.

Впоследствии путем нехитрых комбинаций в компании с третьими лицами чиновники (Хрянин к этому моменту уже поднялся по карьерной лестнице) провернули операцию. По их схеме теплицы, в возведение и эксплуатацию которых они не вкладывали ничего, вдруг резко перестали быть собственностью инвестора. А ведь каждый саженец, выращенный в закрытом грунте теплицы, имеет вполне реальную стоимость, к примеру - еловые от тысячи рублей до 3,5 тысячи за штуку. Это же какой гешефт у них получился, на десятки миллионов?!

Эдуард Попов

Президент РФ Владимир Путин во время выступления на коллегии Генпрокуратуры призвал прокуроров активней выявлять несоответствие расходов муниципальных и государственных служащих их доходам. В ходе коллегии президент также заявил о необходимости совершенствования механизма возврата из-за границы активов, которые были приобретены на преступные доходы. Кроме того, Владимир Путин потребовал от прокуратуры усилить антикоррупционную борьбу в сфере оборонзаказа, государственных закупок, госимущества и предоставления государственных услуг.