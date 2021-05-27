Курс Дегтярёва: о чём говорил глава региона на ежегодном отчёте перед депутатами ЗакДумы

Михаил Дегтярев отчитался о своей работе за 10 месяцев перед депутатами краевой думы и общественностью. Главный итог — регион за короткий срок сдвинул с места ряд многолетних запущенных проблем

Дегтярев. Проверка

Рассказывая о своей работе на посту руководителя региона Михаил Дегтярев, заявил — «я не люблю резких движений». Отчёт главы Хабаровского края действительно выглядел внешне эмоционально спокойной, без надрывов и в то же время результат был вполне конкретный.

Стоит сказать, что Дегтяреву и его команде пришлось столкнуться сразу с двумя масштабными природными ЧП — наводнение и коронавирус. В первом случае Михаил Дегтярев пообещал — «мы не допустим человеческих жертв», так и вышло. Ликвидация последствий паводка прошла без авралов, катастрофы не случилось. Это был экзамен для начинающего руководителя. Сейчас ускоренными темпами ведётся строительство гидрозащитной дамбы в Комсомольске-на-Амуре, годом ранее там все буквально стояло колом.

Еще одна проверка — пандемия. В очень короткие сроки пришлось перестраивать систему здравоохранения под нужды борьбы с новой инфекцией. Коллапса и паники не было, коек и аппаратов ИВЛ в больницах хватало, наладили и реабилитацию.

Две эти природные напасти показали — Дегтярев и правительство могут успешно работать при внешних агрессивных вводных. Не забывая при этом не только обещать, но и решать важные для людей вопросы.

Квартирный ответ

Выражение это громкое, но так и есть на самом деле — в рекордные сроки Дегтяреву удалось разобраться с проблемой обманутых дольщиков. Почему здесь важна персоналия? Михаил Дегтярев, и это хорошо известно, умеет работать в федеральной управленческой среде: у него хорошие деловые отношения с министрами из правительства России. Людям — обманутым дольщикам — не только подарили надежду — им дали то, чего они ждали с десяток лет — квартиры. Деньги на компенсации выделил федеральный фонд, а крае ожили замороженные стройки. Год-два и понятия «обманутые дольщики» в Хабаровском крае не будет.

Не станет и полувекового наследия прежних времен — деревянных бараков-времянок в центре Хабаровска. Люди скоро начнут получать новые квартиры, специальная программа уже готова. От аварийного жилья Хабаровский край, кстати, будет избавляться на всей территории, это теперь такой тренд — меньше говорить, больше делать и показать, что власть, оказывается, умеет быть эффективной.

Будут и новые дома, Хабаровский край планирует через четыре года строить до миллиона «квадратов» в год. То есть, жильем будут обеспечены все, в том числе молодые семьи и социально уязвимые люди.

Занимаемся и вопросами предоставления жилья детям-сиротам. Совместно с депутатским корпусом запустили новаторский механизм. Принят краевой закон, позволяющий детям-сиротам старше 25 лет получать социальную выплату на приобретение жилых помещений.

Я благодарю прокуратуру Хабаровского края, депутатов за поддержку этого законопроекта!

Правительству края поставлена задача – подготовить детальный план ликвидации очереди с учетом нового инструмента поддержки, — заявил Михаил Дегятрев во время своего отчета.

Тут достаточно вспомнить, как года три назад дети-сироты устроили многодневный пикет у здания правительства Хабаровского края, жильем выпускников детских домов не обеспечивали десятилетиями. Теперь все иначе, причем изменения происходят очень быстро. И главное — результат осязаем, как говорится, вот она новая квартира.

И впервые за много лет ведомственное жилье стали получать медики. Квартиры им дают в новостройке в Хабаровске, с гарантией дальнейшей приватизации.

Люди и деньги

Почему, рассказывая о прежних годах, приходится говорить о застое в Хабаровском крае? А денег нормальных не было, людям оказывали соцподдержку по старым лекалам.

Но что выяснилось. Практически все пособия не индексировались с 2012 года! Почти десять лет. Но цены-то не стоят на месте. Поэтому мной было принято решение об индексации с 1 января 2021 года всех социальных выплат.К примеру, теперь семья при рождении в ней третьего ребенка получит краевой материнский капитал в сумме 260 тысяч рублей. В целом же индексация затронет более 49 тысяч семей с детьми, — заявил Дегтярев.

Важно ли это? Очень. Дегтярев дает понять — люди могут рассчитывать на власть. Получили долгожданную поддержку и автовладельцы. Прежнее руководство региона отказалось от снижения ставок транспортного налога, не пошло навстречу жителям. Не убеждал и пример соседнего Приморья, где налог был гибким и «вменяемым». Теперь справедливость добралась и до Хабаровского края. Без резких движений и скандалов Михаил Дегтярев сделал для автолюбителей то, что и должна делать власть — упростил жизнь.

В Хабаровском крае ставки были самыми высокими на Дальнем Востоке.Решение, которое мы приняли, позволяет снизить затраты на содержание автомобиля для 96 процентов владельцев. Также я внес законопроект по льготе в 50 процентов для электромобилей, — сказал Дегтярев.

Будет легче жить и хабаровским «северам», где бизнес и большой и малый платит огромные деньги за электричество. Понятно, что при существующем положении дел, бизнес становится «золотым», а товары, произведенные на такой электроэнергии — беспредельно дорогими.

Вы знаете, с 2017 года на территориях Дальнего Востока заработал механизм выравнивания тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня. По непонятным для меня причинам, такое выравнивание для Хабаровского края не применялось.

Я могу напомнить, что на наших «северах», в зонах децентрализованного энергоснабжения, малый бизнес получает электрическую энергию по тарифам 35, 50, 80 рублей/кВт*ч! Ни о каком развитии не может быть и речи!

После моего обращения к председателю правительства России Михаилу Мишустину в Благовещенске впервые приняты решения о распространении на территорию Хабаровского края механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию. Как раз в зонах децентрализованного энергоснабжения. Заработает этот механизм с 1 января 2022 года, сказал глава региона.

Получат скидку на коммунальные платежи и те жители Хабаровского края, чьи дома получают услуги от котельных, это тоже важно прежде всего для районов, удалённых от центра.

Строго говоря, Дегтяреву за 10 месяцев удалось сделать то, на что у прежней власти не получалось сделать и за десять лет. Жили по инерции, работали по привычке. Разница лишь в том, что у нынешней власти просто другие привычки.