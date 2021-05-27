Хабаровские выпускники требуют от работодателей много денег

Пока в школах планировали последние звонки, студенты получали шанс на хорошую работу

В Хабаровском технологическом колледже прошла ярмарка вакансий. В соответствии с профилем учебного заведения работодатели здесь - торговые сети, ателье по пошиву одежды, рестораны и кафе (далее по списку) предлагали пока что учащимся точки роста и возможность карьерного взлета.

К сожалению, визитов ответственных, полуответственных и не совсем ответственных лиц в это учебное заведение не наблюдалось. Зато команде волонтеров пришлось выносить дополнительные столы - многие бизнесмены хотели с пылу с жару получить молодых и рвущихся к успеху специалистов.

«У нас такие мероприятия - большие ярмарки вакансий - проходят регулярно, два раза в год. Более мелкие, по направлениям подготовки - раз в квартал. Мы ожидаем содействия работодателей, имеющих вакансии для наших выпускников», - отметила руководитель центра профессионально-ориентационной работы ХТК Наталья Мироненко.

В эти майские денечки могли обрести шанс на приличную работу с хорошей заработной платой студенты, что вот-вот выпорхнут из стен альма-матер. По словам Натальи Мироненко, у доброй половины выпускников ожидание успешного трудоустройства сталкивается с реалиями нынешней жизни: «Чтобы узнать, что интересно работодателям, чему нам уделить особое внимание, мы регулярно собираем круглые столы с участием бизнеса».

Шанс есть

Молодые люди, что согласились на условиях полной анонимности поговорить, основным и главным критерием будущей работы поставили количество денег за свой труд. А уж потом «лирика» - хороший коллектив, добрый начальник, командная атмосфера и иные, не менее приятные вещи.

Посреди торгово-ресторанно-швейного предложения отдельным островом смотрелись психологи, что так и не открыли ни своих данных, ни точных размеров заработных плат. На общем фоне они выделялись еще и тем, что к их столу соискатели или не подходили вообще, или останавливались на краткое время. Может, и условия работы, и оплата за столь ответственный труд не устраивали соискателей?

Торговые сети крыли психологов влет - зарплатами и дополнительными бонусами. А что, неплохо так откушать готовый обед (только разогрей!) в треть, а то и в четверть реальной цены. По крайней мере, меня в этом уверяли четыре (!) молодые женщины, что представляли на ярмарке вакансий одну из торговых сетей. По их словам, если в течение суток салатик – мясной, овощной, рыбный или иной, не менее вкусный, не реализуется в торговых залах, то продукт поступает на прокорм сотрудников за «смешные деньги». Так что «бедному студенчеству» сейчас не надо разгружать вагоны, чтобы заработать на «покушать» к стипендии, как это было лет 40-50 назад. Теперь достаточно устроиться в супермаркет и потреблять почти свежий продукт за 25% от реальной стоимости.

Карьера и деньги

А есть еще один бонус - стремительный карьерный взлет. Это реально, уверяли меня сотрудники другой крупной торговой сети (за рекламу не заплатили, упоминать не буду), за пять-шесть лет подняться с рядовой должности «сотрудник торгового зала» до заместителя директора гипермаркета. Верю, что пришедшие с нуля студенты могут взлететь к высотам торговли. Если сеть просуществует все это время или ее более крупная «акула капитализма» не сожрет.

Другой работодатель, что торгует вкусной и полезной едой («мы работаем напрямую с белорусскими и якутскими производителями»), уверял, что его сотрудники на низовом уровне имеют возможности зарабатывать до 30 тысяч рублей в месяц. Пара опрошенных мною девушек, что с ноября прошлого года трудятся в роли фасовщиц в этой организации, свободно за месяц свыше 25 тысяч рублей имеют на карман. Правда, работать надо по 10-12 часов и порой в ущерб учебе, но чего не сделаешь ради своего светлого будущего.

Руководство учебного заведения, прекрасно понимая ситуацию, порой закрывает глаза на некоторые нарушения учебного процесса со стороны без «пяти месяцев» выпускников. Оно и понятно: «практика - критерий истины». И тут есть один нюанс. Многие потенциальные работники, но пока еще студенты, как сетовали работодатели, не совсем соответствуют установленным требованиям. Порой приходится «воспитывать ведьм в своем коллективе», простите, оговорился: по ряду вопросов обучать с нуля местным премудростям.

Учить всегда!

Но, по словам Натальи Мироненко, руководство ХТК держит руку на пульсе: «У нас постоянно вносятся изменения в программу подготовки в зависимости от появившихся технологий или требований работодателя. Учитываем особенности региона, в частности второй язык, который изучают обучающиеся по специальности «гостиничное дело», - китайский. Заодно обучаем реально оценивать свои силы, чтобы ожидания соответствовали реалиям рынка труда, для этого есть специальные дисциплины. Конечно, все противоречия сходу не удается снять, но систематическая работа ведется».

Что лишний раз доказывает: оперативное реагирование и точное приложение сил и средств смогут обеспечить работодателям конкурентноспособный персонал. Как мне поведали очаровательные представительницы широко известной торговой сети, они пытались вербовать сотрудников и в других учебных заведениях. «Как-то участвовали в ярмарке вакансий в ТОГУ. Но только один раз, далее не стали - это не наше», - рассказывает, надеюсь, будущий директор гипермаркета. Они бы еще в механический техникум за продавцами и мерчендайзерами отправились! Каждому овощу свой сезон, каждому выпускнику высшего или среднего специального учебного заведения - свое время и место работы.

Смотря в ясные и лучистые глаза российского студенчества, вглядываясь в хитрющий прищур честного предпринимательства, верю всему вышесказанному. И еще верю, что путем взаимной работы, путем согласия между работодателем и работником мы достигнем социального мира, гармонии в обществе и процветания. Хотя бы в крупных торговых сетях.

Эдуард Попов

Фото Виктора Панина