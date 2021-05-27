Хабаровский обзор: город доблести и как врио засучил рукава

Чем запомнилась прошедшая неделя?

Пожалуй, главное событие, хоть и прошло оно как-то незаметно, – присвоение 20 мая указом президента Комсомольску-на-Амуре почетного звания «Город трудовой доблести». С соответствующим ходатайством к главе государства Михаил Дегтярев обратился от имени жителей Города юности в феврале.

Город трудовой доблести

- Испытываю гордость и радость за всех комсомольчан и в первую очередь – за ветеранов. Жители города создавали и создают сегодня лучшие образцы и военной, и гражданской техники. Испытываю гордость за наших конструкторов, инженеров, которые в годы войны создавали такое оружие, такие самолеты, которые бомбили уже в начале Великой Отечественной войны Берлин, - прокомментировал новость глава региона. – Я благодарен в первую очередь всем жителям города, которые собрали подписи, – они долго пылились в правительстве Хабаровского края. Мы придали ускорение этим бумагам, и я лично обратился от имени всех жителей Комсомольска-на-Амуре к президенту России Владимиру Владимировичу Путину. И он принял решение присвоить городу почетное звание. Огромное ему спасибо за такое решение и, конечно, комсомольчанам – за неравнодушие.

Врио губернатора сообщил, что администрации Комсомольска-на-Амуре поручено подобрать место, где будет установлен памятный знак с текстом указа президента страны и с символами города трудовой доблести.

Дети с горячим сердцем

Не осталось без внимания еще одно событие – Михаил Дегтярев вручил награды «Горячее сердце» нескольким подросткам, спасшим людей в критических ситуациях.

- Эти ребята - уникальный пример того, что в Хабаровском крае есть кем гордиться! Несмотря на юный возраст, мы по праву называем их героями, потому что спасение человеческой жизни – настоящий подвиг, - подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил родителей награжденных школьников, которые воспитали способных на поступок юных граждан России.

Илья Зайцев и Илья Холин, которым сейчас по пятнадцать лет, и четырнадцатилетний Арсений Шевчук – из поселка Эльбан Амурского района. 3 июля 2019 года на водоеме в Амурском районе они спасли семилетнего мальчика, который неудачно нырнул и начал тонуть. Сейчас этот мальчик заканчивает второй класс, он учится в одной школе со своими спасителями.

Хабаровчанину Бахтиёру Усмонову двенадцать. 27 мая 2019 года он вытащил из канализационного колодца, заполненного горячей водой, своего друга. Парень успел получить сильнейшие ожоги, но действия Бахтиёра помогли спасти его: врачи сумели экстренно помочь пострадавшему.

Житель поселка Хор Александр Богатырев – ему сейчас шестнадцать – 7 августа 2020 года на пляже в Приморском крае спас тонущего мужчину.

Четырнадцатилетняя Дарья Тушканова и шестнадцатилетняя Алина Быкова из Советской Гавани летом 2019 года на реке Эгге достали из воды подростка, который сорвался с железнодорожного моста, балуясь на нем, и не справился с течением. К тому моменту, когда парня вытащили на берег, он уже был без сознания, но помощь двух девочек позволила медикам спасти его. В Хабаровск смогла приехать только Дарья. Алина сдает экзамены, награду ей обязательно передадут.

Карине Анисимовой из поселка Обор сейчас четырнадцать лет. 19 августа 2020 года в доме ее бабушки случился пожар. Взрослые в этот момент были на работе, и Карине пришлось самой быстро принимать решение: она вывела пожилую женщину из горящего дома, заслоняя собой от летящих искр.

Поддержка для КМНС

Более 20 миллионов рублей выделили власти края на поддержку коренных малочисленных народов. Средства будут направлены на проведение фестивалей народного творчества, конкурсов и выставок, а также на поддержание материально-технической базы общин коренных малочисленных народов Севера.

Так, в этом году за счет субсидий для общин коренных народов приобретут солнечные и портативные электростанции. Кроме того, в июне в Верхнебуреинском районе проведут фестиваль эвенкийской культуры «Бакалдын», а в Охотском районе – межрегиональный этнокультурный фестиваль коренных народов «Инэн окат» («Живая река»).

Охотский и Аяно-Майский районы также получат средства на организацию доставки детей оленеводов в период каникул к родителям в населенные пункты, расположенные в отдаленных и труднодоступных местностях края, либо в места кочевий родителей и обратно к месту учебы. Кроме того, субсидии будут направлены на обеспечение питанием, одеждой и обувью детей из числа коренных народов, проживающих в учебный период в пришкольных интернатах, родители которых ведут кочевой образ жизни.

Лучшие на губернаторском конкурсе

В Хабаровской краевой филармонии наградили лауреатов ежегодного губернаторского конкурса детско-юношеского художественного творчества 2021 года. Юные таланты представили свои лучшие номера на торжественном гала-концерте. В мероприятии приняли участие представители краевых и местных властей, руководители учреждений культуры, а также творческая общественность.

Победителей определили по 7 из 8 номинаций: хореография, эстрада, вокал, народная песня и другие. В этом году после отбора до голосования дошли 13 участников. Звание "Лауреат ежегодного Губернаторского конкурса детско-юношеского художественного творчества" получили 8 коллективов.

К примеру, в номинации "Лучший хореографический коллектив" победил Образцовый коллектив любительского художественного творчества хореографический ансамбль "Улыбка" центра детского творчества "Радуга талантов" города Хабаровска. Звание "Лучший театральный коллектив" присвоено отделению театрального искусства "Премьера" детской школы искусств поселка Многовершинный Николаевского района. А в категории "Лучший эстрадный или цирковой коллектив" победу присудили вокально-инструментальному ансамблю "Юность" музыкальной школы Комсомольска-на-Амуре.

Соцсети – наше все

Михаил Дегтярев продолжает совершенствовать обратную связь с населением. На прошедшей неделе он вместе с хабаровским градоначальником Сергеем Кравчуком побывал в Краснофлотском районе. Он провел встречу с руководителями предприятий и организаций, расположенных на территории района. Перед этим глава региона побывал в Военно-морском лицее им. адмирала флота Н.Д. Сергеева и парке Дома офицеров флота. Поводом выбрать именно эти точки стали регулярные обращения в социальных сетях.

- Пишут много, людей волнуют эти вопросы. Первое – дорога к школе. Многие родители привозят детей на машинах, да и пешеходные дорожки не в лучшем виде у нас. Во всем крае, речь не только о Хабаровске. У нас приоритет – благоустройство вокруг школ, безопасность детей и их родителей, - обозначил свое отношение к проблеме врио губернатора.

Улица Авроры, на которой находится лицей, представляет собой унылое зрелище: проезжая часть в рытвинах и трещинах.

- От всего коллектива родителей и учителей обращаемся: все-таки дорогу как-то привести в соответствие. Трудно подъехать – это однозначно, скопление идет машин, когда все стараются обогнуть ямы и канавы, сложно очень, - рассказала бабушка одного из школьников Виктория Дзеган.

Ее поддерживают и другие хабаровчане. Масса обращений в личных аккаунтах Михаила Дегтярева – это вопросы о сроках ремонта того или иного участка дороги возле учреждений образования.

- Сам пока ехал, у машины чуть колеса не отвалились, - возмутился глава региона. - Мы с мэром Хабаровска уже договорились – за федеральные деньги по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» сделаем в этом году ремонт.

При этом врио губернатора отметил, что перед главами всех муниципалитетов стоит задача привести в порядок подъездные дороги к школам.

- По Краснофлотскому району в этом году мы запланировали около 330 млн рублей. Порядка 9,5 км приведем в полное соответствие нормативам. Это большая сумма. На этот год по городу Хабаровску по нацпрограмме – 1,45 млрд рублей, более 20% этой суммы – на Краснофлотский район, - уточнил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Второй точкой в программе объезда стал парк Дома офицеров флота на улице Матросской. В его реконструкцию мэрия Хабаровска уже вложила около 25 млн рублей. Сейчас есть более масштабные планы – построить здесь спортивно-досуговый центр с универсальным залом для учебно-тренировочного процесса и соревнований по игровым видам спорта, тренажерным залом и многофункциональными помещениями.

- Мы поддержим эту инициативу. По федеральному проекту «Спорт – норма жизни» финансирование будет из федерального, краевого и местного бюджетов. Общая стоимость – около 250 млн рублей, - рассказал Михаил Дегтярев. – Люди часто обращаются в соцсетях ко мне, к муниципальной власти с вопросами по поводу мест для того, чтобы заниматься спортом. Это тоже очень важный участок нашей работы.

В парке к главе региона обратились несколько жителей краевого центра. Они также озвучили наиболее важные для них проблемы.

Врио засучил рукава

Михаил Дегтярев принял участие в субботнике в дендрарии. В настоящее время территория памятника природы, которая передана в ведение регионального министерства культуры, находится в плачевном санитарном состоянии. Чтобы сохранить уникальную экосистему дендрария, требовалось экстренно организовать субботник и убрать накопившийся за годы мусор, валежник, мертвые деревья и кустарник.

Директор дендрария рассказала, что более 11 га площадей, где собрана редкая коллекция растений, не приводилась в порядок 30 лет. Жители ближайших микрорайонов периодически ломают ограждение парка, чтобы сделать себе дополнительные входы на территорию. Поэтому на месте Михаил Дегтярев принял важное для развития дендрария решение: сделать новую входную группу со стороны улицы Пионерской, обязательно установить туалеты и оборудовать парковку для посетителей.

- Кроме того, нужно привести в порядок пешеходные дорожки, систему ливневых стоков, провести освещение, сделать современные информационные таблички с QR-кодами. Дендрарий должен быть и максимально безопасным для посетителей. Необходимо здесь организовать патрулирование, - отметил Михаил Дегтярев.

По окончании субботника глава региона установил одну из полутора десятков стационарных кормушек для обитателей дендрария.

Последний звонок

На прошедшей неделе в школах края прозвучали последние звонки. Врио губернатора, конечно же, не остался в стороне от этого события. Михаил Дегтярев побывал на празднике в школе №10. Здесь в большую жизнь провожали свой 80-й выпуск за всю историю учебного заведения. В этом году последний звонок прозвенел для двух классов одиннадцатиклассников, их учителей и родителей.

- Вы молодые, умные и энергичные. Перед вами открыты все дороги. Вы наверняка знаете, что наши стобалльники получали стипендию. Но я посчитал, что это не совсем справедливо, и принял решение о поддержке большего числа одаренных детей. И с прошлого года стипендия присуждается всем, кто сдаст ЕГЭ на более чем 95 баллов, она носит имя Николая Ивановича Гродекова. Надеюсь, что в этом году число стипендиатов увеличится и превзойдет рекорды прошлого года, - сказал на торжественной линейке Михаил Дегтярев.

Глава региона также подчеркнул, что в крае очень нужны инженеры и педагоги, строители и врачи, писатели и айтишники – специалисты самых разных профессий. А лучшим студентам готовы оказать содействие в трудоустройстве на предприятиях края.

Юлия Рудакова