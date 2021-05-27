Хабаровское православное кафе: вкусно, недорого, но нет кофе

Зело захотелось мне как-то отведать кухни православной. Благо, есть в нашем граде, где потчуют сим, кафе, «Сретение» называется. На территории церкви Елисаветы Феодоровны Преподобномученицы. Ежели глядеть с улицы Воронежской, ошую больница будет дорожная, одесную – дом, где полосатого жезла труженики обитают.

Аз есмь мало того что скептик, так еще и атеист. Посему сомневался я: стоит ли идти? Но разумел: вера есть вера, трапеза есть трапеза. Позвал друже своего, сиречь коллегу, дабы объективность соблюсти, да и друже зело чрево свое набивать не дурак.

В кафе вельми уютно. Токмо немноголюдно, понеже мест мало – четыре столика. На каждом из них летопись с молитвою, в пластик заключенная. Меню не шибко обширное, щучьих голов под чесноком не имеется, все простое и питательное.

Алкогольных напитков не имеется, ибо грех. А вот кофе я тоже не узрел. Почему нет напитка басурманского, не разумею, посему напраслину возводить не собираюсь.

Коллега пожелал отведать груздей соленых с луком, салат из кеты с помидорами, оладьи из кабачков да шашлык из грибов с овощами (скоромник эдакий!). Ничтоже сумняшеся, заказал я себе суп с фрикадельками, папоротник жареный со свининой и драников картофельных две штуки со сметаною.

Блюда весьма благолепные! И очи радуются, и для мошны трапеза не обременительна (хотя порции и небольшие). Драники вкусны, грузди солены, папоротник хрустящ, варево мясно и наваристо.

Коллега возжелал скоморошничать юмором угольным. И молвит: «Вот обожрусь у вас и умру молодым!». А девица, сиречь официант, что нас потчевала, говорит ему: «Ничего, мы отпоем вас. У нас тут церковь рядом!». Находчива оказалась!

Приятель мой после вкушания пищи стал труперд и ленив. Да и я не отставал. И поделом! Чрево насытилось, посему умаслили мы уши трудников кафе «Сретение» глаголами красными да благодарностями. Решили потом еще прийти. Исполать дому сему!

Андрей Канев

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