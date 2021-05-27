Как в Хабаровском крае «гонят» пьяные водители

Рецидивиста из Николаевска-на-Амуре, угнавшего со стоянки чужую машину Toyota Corola Axio, автоинспекторам пришлось даже не задерживать, а… вытаскивать. Иномарку он не воровал - просто решил покататься. И машину завел родным ключом, который взял у знакомого хозяина авто. Тот опьянел быстрее, а искатель приключений еще стоял на ногах. Cел за руль, чтобы, как говорится, проветриться.

Он ездил по городу, даже кого-то, как ему кажется, подвозил. Но на улице Советской не справился с управлением, допустил съезд в кювет и опрокинулся. Сильно не пострадал, а за поврежденную машину полностью возместил ущерб хозяину.

Свою вину Артем признал и попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке. В результате, несмотря на его бывшие судимости за причинение вреда здоровью и повреждение чужого имущества, Николаевский-на-Амуре городской суд был достаточно снисходительным. Мужчина был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»), ему было назначено наказание в виде одного года и восьми месяцев лишения свободы. Но условно, с двухлетним испытательным сроком.

Похожую аварию, но на своем авто Toyota Allion, совершил на трассе А-370 «Уссури» в Вяземском районе пьяный водитель. Кстати, уже лишенный прав за езду в нетрезвом виде. На 154 километре, не справившись с управлением, он съехал в кювет. В результате Вяземский районный суд назначил Виктору наказание в виде 180 часов обязательных работ и еще на два года запретил садиться за руль.

Дыхнул… на «Барьер»

Автоинспекторы, дежурившие в районе путевой развязки в Первом микрорайоне краевого центра, сразу обратили внимание на подозрительные «Жигули». А специальный прибор «Барьер» отметил значительное превышение скорости. На их незамедлительное требование остановиться нарушитель Правил дорожного движения четко отреагировал, предъявил все необходимые документы.

Но когда ему предложили подойти к прибору, чтобы убедиться в превышении скоростного режима, повел себя, мягко говоря, несколько странно. Он в буквальном смысле дыхнул… на «Барьер», а затем долго рассматривал высветившиеся на электронном табло цифры и все никак не мог понять, что бы это значило?

Зато сотрудники ГИБДД прекрасно все поняли. И составили еще один протокол - за управление транспортом в нетрезвом виде. А вот водитель и пассажир других «Жигулей», задержанные на улице Шелеста, хоть и были пьяны, но отчаянно утверждали обратное. Что интересно, когда они были приглашены в патрульный автомобиль, эта перебранка тут же прекратилась сама по себе: пока инспектор составлял протокол, его оппоненты просто… заснули.

И моторист, и рулевой

Даже многое повидавшие на своем веку дорожные инспекторы подивились необычному экипажу, доставленному их коллегой с улицы Вяземской. Этими «Жигулями» управлял не только водитель, но и… моторист. Причем оба были в сильнейшей степени опьянения.

Как рассказал задержавший их автоинспектор, он хотел обогнать медленно ехавшую машину, когда в свете фар обратил внимание на какой-то большой комок, лежавший на капоте. Поравнявшись с ним, замедлил скорость и увидел, что это… человек. Оказалось, тот, лежа на капоте, дергал за тросик, управляя подачей топлива. А его приятель, сидя в салоне, переключал коробку скоростей и, как мог, рулил.

Машину пришлось отбуксировать на арестплощадку, а ее хозяина сдать в медицинский вытрезвитель. Моториста пожалели - отпустили домой: тот еще хоть что-то соображал. А житель Комсомольска-на-Амуре до сих пор сожалеет, что по пьянке доверил руль своей любовнице. Мало того что она в буквальном смысле прикончила его недавно купленную иномарку, так еще в итоге разбила семью бедолаги.

Жена была возмущена не столько всплывшим фактом супружеской неверности, сколько тем, что муж передоверил руль постороннему человеку. Причем в подпитии. Ей же, как она ни упрашивала, он водить автомобиль вообще не разрешал. Это и послужило основным поводом последовавшего развода.

«Запорожец» – тоже иномарка

Знакомый автоинспектор меня удивил, рассказав, как они сразу несколькими экипажами гонялись за стареньким ЗАЗ-968М. Машинка разгонялась до 150 километров в час и выше. А когда «Запорожец», наконец, догнали и загнали, оттуда в буквальном смысле вывалился пьяненький хозяин. И сказал, что если бы был трезв, его бы вообще не взяли.

Вполне возможно. Поскольку этот Самоделкин умудрился засунуть в свою машину движок от японки. И т.д. и т.п. Автоинспекторы, увидев это чудо техники, изрядно повеселились. И взяли себе на заметку.

Пьяненькую автоледи задержали в районе имени Лазо тоже за превышение скорости. Как выяснилось, она уже попадалась за езду в нетрезвом виде. И была лишена права вождения. И вот по новой. Ей назначили наказание в виде обязательных работ сроком на 200 часов и снова запретили рулить в течение полутора лет.

Куры в тумане

Работники ГИБДД, выехав на место ДТП в Хабаровский район, были немало удивлены, обнаружив рядом с разбитой иномаркой разгуливающую в чистом поле стайку кур. Оказалось, птицы поневоле тоже стали участниками аварии. Правда, пострадали не так сильно, как похитившие их люди.

Воры, выполнив свои преступные намерения на птицефабрике, несмотря на густой туман, погнали на большой скорости домой. И не вписались в один из крутых поворотов. В итоге не столько приобрели, сколько потеряли. Злоумышленников увезли на скорой, а их криминальную добычу пришлось долго ловить, чтобы вернуть на место.

Двух жуликов из Индустриального района краевого центра также подвело пренебрежительное отношение к Правилам дорожного движения. Они приехали брать чужую квартиру и оставили машину под запрещающим знаком. А когда вышли с вещами, их уже поджидал суровый автоинспектор, сумевший мгновенно оценить обстановку и задержать «нарушителей».

Вадим Решетняк