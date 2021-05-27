С октября люди увидят снижение в своих квитанциях — Михаил Дегтярев

Глава Хабаровского края принял решение о снижение тарифов за тепло на 10 процентов. Это коснется жителей тех районов, где теплоснабжение обеспечивают котельные.

Выступая с отчетом перед депутатами ЗакДумы, Михаил Дегтярев отметил, что тарифы на тепло и электроэнергию часто неподъемны и для жителей и для предприятий.

Несколько слов о ключевых решениях в сфере тарифов на тепловую и электрическую энергию. Жители, которые получают тепло от котельных в районах, приравненных к северным, – это более 390 (трехсот девяноста) тысяч человек – оплачивают отопление квартир из расчета 2 744 рубля/Гкал. За двухкомнатную квартиру оплата за тепло доходит до 10 тысяч рублей в месяц. Поэтому мной принято решение о снижении на десять процентов предельного максимального тарифа на тепловую энергию. Уже с октября люди увидят снижения в своих платежных документах.

Этот шаг был очень долгожданным, считают в некоммерческом партнёрстве ЖКХ Групп.

В тех районах, где малая энергетика действительно были высокие тарифы на отопление. И чтобы как то снизить нагрузку, это решение губернатора об уменьшении тарифов для населения — это серьезный сильный шаг. И здесь, несмотря на то, что нагрузка на бюджет увеличится, всё-таки для граждан услуга финансово станет более доступной. Мы, конечно, поддерживаем такое решение! — сказала Ольга Беленькая, генеральный директор ЖКХ Групп.

Кроме того, осталось совсем немного времени, когда предприятия и коммерческие структуры, работающие в северных районах края начнут получать электроэнергию по сниженным тарифам.

Я могу напомнить, что на наших «северах», в зонах децентрализованного энергоснабжения, малый бизнес получает электрическую энергию по тарифам 35, 50, 80 рублей/кВт*ч! Ни о каком развитии не может быть и речи! После моего обращения к председателю правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину в Благовещенске впервые приняты решения о распространении на территорию Хабаровского края механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию.Как раз в зонах децентрализованного энергоснабжения. Заработает этот механизм с 1 января 2022 года. — заявил Дегтярев на встрече с депутатами.

К слову, такого спасительного для экономики региона решения не смогли добиться предшественники Михаила Дегтярева, хотя этот вопрос активно обсуждали в краевой думе.

Это важная штука с позиции того, каким образом формируется себестоимость производства. Мы в какой то мере — весь Дальний Восток — находимся в ловушке энерготарифов, мы не подключены к общесетевым перебросам, мы в какой-то мере изолированный район. И с этой точки зрения было принято решение, чтобы создать равные условия для производителей за счет выравнивания тарифов. Но в так называемую первую очередь Хабаровский край не попал. Думаю, что выравнивание тарифов для Хабаровского края очень важная штука, дело сдвинулось с мертвой точки. Дегтярев, конечно, молодец, что сумел это доказать и сподвиг центр на перспективные движения по отношению к Дальнему Востоку, — заявил Олег Ревзин советник научного руководителя Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук.



