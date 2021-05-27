Зеленый слоник: в Хабаровске увлеклись топиарными скульптурами

Но в отличие от классических английских газонов с их не менее классической природной травкой, что косят на протяжении столетий, в нашем городе решили ограничиться более совершенными материалами.

В качества покрова для металлического каркаса выбрали искусственный материал. И среди натуральной зелени парков, площадей и бульваров появились сооружения, созданные из промышленных компонентов. Они сразу привлекли внимание горожан. В частности слоники, что установлены на Уссурийском бульваре: рядом с ними любят фотографироваться взрослые, на них ради «клевых фоточек» сажают детей.

«Ничего страшного в этом нет. Наши скульптуры справились с большими нагрузками. Зеленое покрытие не пострадало, зимовка прошла без существенных повреждений», - отмечает директор МБУ «Горзеленстрой» Зоя Русина.

В яркий солнечный день нет отбоя от матерей с детьми у зеленых скульптур «больших кошечек» на площади имени Блюхера. Жаль, что, установив изображения зверей, никто до сих пор так и не удосужился привести пространство вокруг них в порядок.

Как уверяет Зоя Русина, все только начинается: «В прошлом году мы установили 14 скульптур и провели вокруг них благоустройство. В этом году будет установлен еще ряд подобных фигур». Хочется верить, что обещанные к июлю оформительские работы вокруг новых скульптур - обложенные камнем и отсыпанные щебенкой площадки, высаженные молодые кустарники и деревья - появятся в срок и с должным качеством.

В топе моих предпочтений - фигура лося, что в компании с грибочками установлена на углу Уссурийского бульвара и улицы Пушкина. При определенном ракурсе сьемки этой композиции в голове образуется этакая легкость, я даже бы сказал, фривольность мыслей. А что еще надо во время прогулки солнечным рабочим днем по бульвару?

А вот скульптура счастливой мамы с детьми и собачкой перед родильным домом №1 вызывает только умиление, как не гляди.

Выбор искусственных материалов для подобных фигур не случаен - в прошлые годы пытались создать нечто похожее, но из живых растений. Не прижилось: то влаги не хватало, и растения жухли и гибли, то дожди заливали на корню, не давая просохнуть. Остановились на более стойком материале, почти как настоящем. Вот только хочется разнообразия и разноцветия. А то зеленая скульптура на зеленом фоне как-то сливается.

Коллега по редакции, что любит историю платонической любовью, увидав фотографии топиарных скульптур, вспомнил, что в советское время грузовики и иная колесная техника так же направлялись в народное хозяйство с подобной маскировочной окраской.

Но тут меня с мест информируют, что в этом году ставят и иные скульптуры. Например, уссурийский тигр, желтый, в черную полосочку, поселился у остановки «Победа» в Краснофлотском районе. Медведь в Южном микрорайоне хоть и зелен, но зато велик. Обязательно в эти уголки Хабаровска наведаюсь в ближайшее время.

Виктор Панин, с любовью к городу

Фото автора

Топиар, реже топиари, она же кустарниковая скульптура - фигурная стрижка деревьев и кустарников. Одно из старейших садово-парковых искусств. Европейский топиар берет свое начало со времен Римской империи. В период Ренессанса в Европе стали появляться сады, в которых растения были выполнены в форме куба, шара, пирамиды, модели деревьев; формы, изображающие людей, животных и другие объекты, к примеру, королевские сады в Версале. В России интересные образцы топиара можно наблюдать в Гурзуфском парке.