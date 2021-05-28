Курс на «дружелюбный» общественный транспорт для жителей обозначил Михаил Дегтярёв

Глава региона в ходе прямого эфира в соцсетях раскритиковал так называемые интеллектуальные автобусные остановки в Хабаровске и обозначил перспективы развития сферы общественного транспорта

Михаил Дегтярев продолжает практику общения с жителями края в формате «короткого плеча» — вопросы и ответы в прямом эфире в социальных сетях.

Важным был вопрос одного из пользователей об организации работы пассажирского транспорта в Хабаровска. Несмотря на то, что краевой центр выглядит внешне благоустроенным, Дегтярев счел, что власть зачастую обманывает жителей, тратя бюджетные деньги впустую (далее — выдержка из прямого эфира в формате «вопрос-ответ»).

Интересует вопрос по остановкам общественного транспорта. Очень много где нет лавочек, навесов. В жару, в дождь негде спрятаться. Будут ли их улучшать? Будут. И улучшаем, но медленно процесс идет. Придаем ускорение по линии Минтранса, и перевозчики участвуют и администрации. Меня, честно говоря, в Хабаровске удивляют интеллектуальные остановки. Они вообще работают нет? Я на одну зашел. Это какое-то очковтирательство. Они должны быть удобными, современными. То есть если мы тратим бюджетные деньги на такие остановки, они должны работать, а не быть памятниками бесхозяйственности. Лучше поставить 10 остановок без интеллектуальных систем, чем одну такую, которая никому не нужна. Я хочу обраться к администрации Хабаровска: будьте внимательны в этом вопросе. Очень много людей пользуется общественным транспортом. И за общественным транспортом будущее. Вы посмотрите на Москву. Там все больше людей пользуется общественным транспортом. Потому что он удобный, потому что остановки удобные. Карта «Тройка» есть. Мы, кстати, с Москвой подписываем соглашение в ближайшее время об использовании бесплатном и обеспечении карты «Тройка». Вот я хочу в комментариях узнать: как считаете, спросите у друзей в Москве, как, удобно это? Будем внедрять или нет? И пользовался. Мне кажется, этот опыт нужно перенимать, — заявил глава региона.

Этот инструмент — виртуальный прямой эфир — и для Дегтярева и для правительства региона стал наиболее эффективным и удобным: людям не приходится сидеть в очередях в приемных, писать многостраничные запросы в органы власти.

В ходе диалога «губернатор-пользователи соцсетей» проблемы решается в считанные минуты, к этой модели Михаил Дегтярев прибегает все чаще.

В этот раз, 26-го мая, главе региона поступило около 1,5 обращений в чатах соцсетей, он сумел ответить на 80 вопросов. Остальной пакет вопросов был, что называется взять на контроль и передан в профильные ведомства.