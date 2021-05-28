Почему в Хабаровске плохо чинят провалы на дорогах?

Сколько уже писали и говорили про дороги, сколько было организовано выездов общественности, проверок и государственных инспекций! Вроде мы и не особо лезем в «их асфальт», вроде и смирились, что снег имеет свойство таять, вроде и цитировать Гоголя про две национальные проблемы давно стало моветоном. Но глаза говорят о другом: дороги у нас ремонтировать до сих пор не научились.

Когда-то мы, активисты хабаровского общественного движения «Дорожный надзор», действовали по следующей схеме: из обращений граждан составляли список самых вопиющих проблем, выезжали на место, фиксировали, составляли жалобу, отправляли ее в инстанции. Потом контролировали, как чиновники отреагировали на полученную информацию.

Какие-то выбоины заделывались оперативно, за ремонт иных приходилось долго бороться. Но в целом у нас неплохо получалось. Проезжали мимо заасфальтированной ямы, сердце успокаивалось – дело сделано, долг обществу отдан.

Сердце прекратило успокаиваться, когда, проезжая мимо автовокзала (одного из рекордсменов по числу жалоб), я заметил свежие заасфальтированные ямы… Третий год подряд. Как и улицы Яшина, Знаменщикова, Металлистов и многие другие – кусками их ремонтировали достаточно регулярно. Колдобины кочевали из одного конца улицы в другой, но никак не хотели покидать обетованное место…

Даже в Англии есть раздолбаи

Наступил логичный вывод: проблему надо решать комплексно и в корне. Ямы – всего лишь следствие, но никак не причина. Возьмем ту же улицу Металлистов. Она страдает от провалов либо, наоборот, вздувшегося асфальта. Как исправить данную ситуацию?

Улица Металлистов

«Под улицей Металлистов проходят коммуникации, - рассказывает инженер-дорожник Евгений Бургасов. – Периодически их ремонтируют, для чего приходится производить раскопки. Существуют технические решения, где написано: необходимо делать послойное уплотнение при обратной засыпке. Но этого не делается нигде в Хабаровске».

Дабы не томить читателя дебрями технических терминов, объясню проще (да простят профессионалы возможные нестыковки моего дилетантского видения). При раскопке из дорожного «гамбургера» извлекается средних размеров кусок хлеба, потом кружок помидора, потом лук, затем толстая котлета и опять средний кусок хлеба. Закапываться все должно в том же порядке и в таких же пропорциях: средний кусок хлеба, толстая котлета, лук и т.д. (спонсором данной статьи не являются МакДональдс или KFC). В общем, дорожная одежда должна быть идентичной и целостной.

«Даже в Англии озаботились состоянием дорог именно в местах прохода коммуникаций, - продолжает Бургасов. – Оказывается, там тоже есть дорожники, которые восстанавливают трассы как попало. В нашем городе преподаватель ТОГУ Виктор Дмитриевич Лопашук написал диссертацию, посвященную именно восстановлению дорожной одежды после раскопок. Думаю, можно использовать информацию из этой диссертации как руководство к действию».

В качестве примера, где асфальт – как та кошка, что гуляет сама по себе, инженер-дорожник приводит участок Воронежского шоссе напротив Онкологического центра.

«Показательный случай: там была яма, ее оперативно заделали и сровняли с полотном. Затем образовался провал такого размера, что водители были вынуждены притормаживать. Примерно в марте колдобину выровняли холодным асфальтом. Прошла неделя – там уже бугор».

Онкоцентр

Одним из вариантов решения проблем «бродячего асфальта» Евгений Бургасов называет разработку нового стандарта организации дорожных работ после прокладки коммуникаций.

«В этом стандарте должна быть определенная конструкция и порядок действий. Также следует сделать еще 2-3 технических решения, которые будут применяться по городу. И проблем, как в случае с участками дорог на Воронежском шоссе или улице Металлистов, либо более не возникнет, либо проблемы будут минимальные. Думаю, городской администрации стоит обратить внимание на эту ситуацию».

Андрей Канев