Хабаровчан предупредили о «подводных камнях» бесплатной замены электросчетчиков

Наверняка вас, как и меня, заколебали «письма счастья» о поверках счетчиков. Вот держу в руках предписание, что мой «прибор учета электроэнергии имеет истекший срок действия метрологической аттестации и не соответствует требованиям законодательных и нормативных документов». А далее предлагают записаться на замену электросчетчика по телефону диспетчерской службы: 51-64-29…

Последние изменения в законодательстве запутали многих владельцев приборов учета. Они, несомненно, направлены на уменьшение ответственности граждан за счетчики и экономию. С 1 июля 2020 года люди могут подать заявку на замену прибора учета электроэнергии, и сделать это им должны бесплатно.

Но есть нюансы. О них рассказал кандидат юридических наук Михаил Бабкин. В конце 2020 года было принято постановление Правительства РФ №2184, фактически оказавшееся ловушкой для владельцев счетчиков, причем весьма незаметной. Бесплатная замена счетчика может обойтись очень дорого. Поэтому Михаил захотел предупредить всех о том, какие подводные камни могут встретиться, если вы решите подать заявку (или уже подали) о замене прибора учета электроэнергии.

О чем речь?

Итак, с 1 июля 2020 года вступил в силу закон в пользу простых граждан. Теперь менять приборы учета должны ресурсоснабжающие организации за свой счет. Владелец прибора учета подает заявку о замене, и у поставщика ресурсов есть 6 месяцев, чтобы заменить счетчик.

В случае нарушения этого срока для поставщика ресурсов предусмотрены солидные штрафы: за первые 4 месяца просрочки - снижение стоимости электроэнергии на 20 процентов, далее на 40 процентов за каждый месяц просрочки свыше.

Таким образом, изначально потребитель как бы защищен от подобных просрочек и должен быть уверен, что в течение полугода ему бесплатно установят новый прибор учета. Но, по словам Михаила Бабкина, в конце 2020 года ситуация незаметно изменилась, и, как оказалось, новость прошла незамеченной на фоне более громких изменений конца 2020 года.

В чем ловушка?

Постановление Правительства РФ от 21.12.2020 №2184 значительно смягчило санкции для поставщиков энергоресурсов, а также отсрочило их. По новым правилам система наказаний за невыполнение в срок замены прибора учета выглядит так: с 2023 года за каждый месяц просрочки стоимость электроэнергии будет снижена на 7 процентов, с 2024 года – на 14, с 2025 года - на 20 процентов.

Это при условии четырехмесячной просрочки, если просрочка будет больше, то штраф увеличится в два раза. Но самое интересное, что до 2023 года никаких штрафов поставщик ресурсов платить не будет, даже если нарушит сроки замены и поверки прибора учета.

Михаил Бабкин рассказал, в чем заключается ловушка. По его словам, с начала года люди начали активно подавать заявки на замену счетчиков электроэнергии, поскольку эта услуга стала бесплатной. Ресурсоснабжающие организации, прекрасно зная про постановление Правительства РФ №2184, не особо спешат делать замену, ведь помимо полугода у них есть льготный период вплоть до 2023 года. И никаких санкций им больше не грозит.

В итоге может выйти такая ситуация: потребитель ресурсов решил заменить счетчик и подал заявку на бесплатную замену. Ждать замены он может более полутора лет. При этом согласно всем известному постановлению №354 первые три месяца оплата будет начисляться по средним показаниям за последние полгода. А по истечении трех месяцев считать уже будут по нормативу потребления электроэнергии в зависимости от количества проживающих.

Как поступить?

«Думаю, не стоит объяснять, что такие нормативы весьма завышены и практически всегда превышают фактическое потребление. И пока жильцы ждут установки нового счетчика год или больше, им будут начислять оплату по нормативу все это время, правда, без применения повышающего коэффициента 1,5 (и на том спасибо). Но, скорее всего, сумма будет гораздо выше, чем по показаниям прибора учета. Поэтому если прибор учета еще годен для эксплуатации, то лучше повременить с подачей заявки на замену. Дешевле и надежнее просто сделать проверку», - говорит Бабкин.

Вадим Решетняк