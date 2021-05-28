Хабаровчане могут выбрать тематику залов для нового кинотеатра

31 мая Хабаровск отметит 163-й день рождения. По традиции к этому дню принято подводить итоги развития города и делиться планами на будущее. АО «Центр инновационных технологий города Хабаровска» в преддверии праздника рассказывает о проекте досугового центра «Космопорт» и предлагает хабаровчанам выбрать концепцию залов кинотеатра досугового центра!

В конце этого лета в парке имени Гагарина в Хабаровске распахнет свои двери для горожан и гостей семейный досуговый центр «Космопорт», который станет центром притяжения детей и взрослых в Индустриальном районе города. Инвестором строительства объекта социального значения общей площадью более 3 тысяч квадратных метров является Центр инновационных технологий города Хабаровска. Важно, что мнение хабаровчан учитывается на всех этапах создания комплекса.

«Развлекательный центр «Космопорт» будет включать в себя 3-зальный кинотеатр на 310 посадочных мест, разнонаправленный фудкорт, детскую игровую зону с лабиринтом и комнатами для проведения детских праздников. На протяжении всего строительства центра отдыха мы учитывали мнение хабаровчан. Мы учли предложения хабаровчан по созданию образовательного уголка, где дети и взрослые будут знакомиться с историей освоений космоса. В прошлом году жители выбирали, как будет выглядеть фасад здания, после чего мы уже заказывали уникальные облицовочные панели», - прокомментировал Сергей Гришин, директор АО «ЦИТ».

Жители Хабаровска выбирали расцветку здания среди трех вариантов дизайна. В результате голосования выбрали «космический» дизайн, который точно отражает название будущего комплекса. Уже сейчас на здании монтируют панели навесного вентилируемого фасада с уникальным градиентом и системами подсветки, которые еще ни разу не использовались в Хабаровске.

Сейчас АО «ЦИТ» предлагает жителям снова поучаствовать в создании МФЦ «Космопорт» - в этот раз предстоит выбрать названия трех залов кинотеатра! Но это не все! Среди тех, кто поучаствует в голосовании, создатели центра отдыха разыграют именной сертификат на посещение кинотеатра «Космопорт» на три месяца! Счастливчик будет определен случайным образом 17 июня, а подарок будет вручен на церемонии открытия «Космопорта».

Голосование уже стартовало на странице АО «ЦИТ» в социальной сети Инстаграм. У создателей досугового центра есть три варианта названий для кинозалов. Все они связаны с тематикой центра:

Планеты Солнечной системы: Марс - Сатурн – Юпитер. Первые летчики-космонавты: Гагарин – Титов – Леонов. Названия космических аппаратов: Мир – Союз – Восток.





Подписывайтесь на АО «ЦИТ» в Инстаграме, оставляйте свой голос в комментариях под публикацией с голосованием и получите возможность выиграть именной сертификат на посещение кинотеатра «Космопорт» на три месяца. Ссылка на страницу с голосованием: https://www.instagram.com/aocit.khv/