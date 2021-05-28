Как правильно делать live ставки и что это такое

Опытные беттеры знают, что live ставки могут принести хорошую прибыль, если научиться их правильно делать, учитывая нюансы спортивной дисциплины.



Как правильно делать ставки на футбол в БК Париматч?

Единственной верной стратегии ставок на все случаи жизни не существует. Но есть нюансы у каждой спортивной дисциплины, знание которых повышает шансы беттера на успех. И ставки на футбол не исключение. Делать их на платформе БК Париматч очень удобно, но сначала необходимо зарегистрироваться, пополнить счет. Рекомендуется не отказываться от предложенного приветственного бонуса, с ним можно сделать вдвое больше ставок.



Основные типы ставок на платформе Париматч

Левая панель сайта содержит перечень всех событий, доступных для прогнозов в прематче и лайве. Наиболее значимые занимают отдельное место на главной странице. Выбрав матч в списке, нужно открыть роспись по нему, определиться со ставкой. Если планируется ординар, нужно найти в перечне ставок подходящую — результат, фору, тотал, другую, кликнуть по коэффициенту события, оно автоматически перенесется в купон. Останется добавить размер пари в купоне, завершить процесс нажатием кнопки «Сделать ставку».

Экспресс выполняется таким же образом, только в один купон вносится несколько событий. Система подсчитает общий коэффициент, после чего нужно указать размер пари, подтвердить его. Ставить на футбол можно ординаром, экспрессом с ПК или мобильного гаджета. Чтобы добиться положительного результата, нужно:

• не ставить на незнакомые команды, о которых нет информации;

• не заключать пари на любимые команды или футболистов, так как оценка их возможностей может быть не объективной;

• грамотно распределять активы;

• не формировать длинные экспрессы, повышая риск проигрыша;

• не спешить отыграться после проигранного прогноза;

• тщательно изучать предматчевую аналитику профессионалов или составлять собственный анализ!

Новичкам рекомендуется не мечтать о большом куше с первой ставки, реалистично оценивать свои возможности, возможности соперников.



Как готовить предматчевую аналитику

Перед матчем рекомендуется найти максимальное количество информации о командах, результатах их встреч, если таковые были, текущей форме соперников. Выяснить, насколько готовы к бою команды, можно просмотрев несколько последних игр с их участием или изучив статистику. История личных встреч важна, в футболе есть неудобные соперники, неважно, на каких местах в турнирной таблице они находятся. Аутсайдер может заметно осложнить жизнь лидеру, увести победу, добиться ничьей.

Разобравшись с первыми двумя важными пунктами, можно переходить к ознакомлению с турнирной таблицей. Это поможет понять мотивацию команд. Закрепившиеся в лидерах не будут слишком усердствовать, те, кто постоянно проигрывают, вряд ли покажут яркую игру. Необходимо выяснить, кто из ведущих футболистов травмирован, дисквалифицирован, кто из арбитров будет работать в поле. Сторонникам жесткой игры будет трудно с рефери, наказывающим за незначительное нарушение.

В футбольных ставках, важно знание вида спорта, умение анализировать, быстро принимать решения, наблюдать, делать выводы. Ставить можно на исход встречи, форы, тоталы, дополнительные варианты, количество зависит от важности встречи.