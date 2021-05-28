Самое главное, Дегтярев владеет ситуацией — эксперты о выступлении главы региона перед ЗакДумой

Выступление Михаила Дегтярева перед депутатами краевой думы и общественностью вызвало положительные оценки даже у скептиков, критиковавших исполнительную власть

— Я критически отношусь к нашей исполнительной власти, к любой. Но с приходом Дегтярева, я, вы знаете, я его деятельность стал оценивать положительно. Во-первых — лаконично. Во-вторых по существу и конкретно он всё говорил. И самое главное — он владеет ситуацией. Казалось бы, приехал на Дальний Восток не зная его, молодой, с техническим образованием. Тут надо заметить, что я уважаю техническое образование у управленцев. Математический склад ума позволяет логически верно строить свои суждения и хорошо организовывать свою работу. Он сразу поехал «по земле», по районам, встречался с людьми. Обстановка во время его приезда в Хабаровск была непростой — социальная напряжённость, потом коронавирус, положение края было сложным. Достался ему дефицитный бюджет и большой госдолг, более 50 млрд рублей.

Но Дегтярев знает свое дело, мне это импонирует, он владеет деталями, всегда говорит по существу. Он знает, что творится в конкретных населённых пунктах. Ему во время доклада задавали вопросы представители всех думских фракций, он на все вопросы ответил очень четко.И он не боится отвечать, это важно, — сказал Вадим Заусаев, председатель ученого совета Дальневосточной народной академии наук.