Хабаровчанка на восьмом десятке ездит на рыбалку и бурит лунки

Пенсионерка Галина Сергеева даст фору любому мужчине в ловле рыбы

Все началось с мужа. Более четырех десятков лет назад Владимир Сергеев повез свою жену Галину на рыбалку, на горную речку, где стоишь по пояс воде и все время думаешь: снесет, не снесет течением. Сейчас Галине Ивановне восьмой десяток, но страсть к рыбалке осталась.

- Я помню свой первый выезд на речку Кабули на Сукпае. На мне болотники на 10 размеров больше (а где ж найти такие сапоги почти детского 34-го размера?), фуфайка 56 размера. Вид был еще тот. Первая рыбалка оказалась неудачной, не поймали ни одной рыбки. Муж Володя расстроился, думал, больше я никуда с ним не поеду. Какой там… Дело в том, что я родилась на Байкале и помню, в детстве очень любила приходить на озеро и наблюдать за рыбаками. Может быть, с тех пор и остался интерес к рыбалке.

Потом поехали на Сукпай еще раз, потом еще. У семьи Сергеевых в тайге была пасека, где и останавливались. Уезжали порой на месяц, забывая про все свои проблемы и болячки.

- Почему Сукпай? Потому что только там мы ловили хариусов, ленков и тайменя. Тем более можно рыбачить не только на речке, но и в ключах, которых очень много. А позже муж повез меня на зимнюю рыбалку, и я пропала: для меня и сейчас нет ничего лучше зимней рыбалки. Несмотря на неудобства. Зимой ведь на себя приходится надевать кучу одежды, но когда сидишь возле лунки, на все остальное не обращаешь внимания. Зимняя рыбалка спокойная. Это же не в речке по пояс стоять, когда не знаешь, снесет тебя течением или нет.

Галина Ивановна сама бурит лунки. Осенью, когда лед не такой толстый, бабушка-рыбачка долбит его пешней, в январе–феврале приходится работать буром.

- И ладно бы одну лунку пробурил и сидишь. Нет, конечно. Если в одном месте не ловится, идешь, буришь другие лунки: бывает, до 20 их в день набуришь. И сидишь потом по пять-шесть часов, рыбачишь. Мужики, которые рядом стоят, смотрят на меня то с недоумением, мол, как она все это делает, то с удивлением.

Теперь про рыбалку пенсионерка знает, кажется, все: про наживки, снасти и прочее. Например, ленок больше ведется на короеда, хариус на червя. Самый большой улов – таймень в 19 килограммов. А самое обидное - когда такая большая рыбина срывается.

- Как я его вытягивала, это словами не расскажешь, это надо видеть. Хотя поймать такую рыбину - это огромная удача для рыбака. Конечно, рыбалка без приключений не обходится. Однажды осталась одна на протоке, муж Володя пошел дальше, через некоторое время вернулся, и мы пошли к палатке. А он мне говорит, мол, завтра на то место не пойдем. Я спрашиваю, что случилось. Он говорит, незадолго до нас в этом месте тигр прошел, следы свежие. Вы не представляете, как я испугалась. Хотя потом на тигриные следы не раз натыкались. Один раз рыбачили, вечером ушли, утром вернулись, а вокруг наших лунок множество следов.

Несмотря на возраст и болячки, Галину Ивановну от рыбалки никто не отговорит. Хотя в день приходится проходить по десять километров. Они с мужем не рыбачат на одном месте. Если не клюет, ищут другой островок, третий и так далее: то в протоку, то в залив. Зимой километры наматывают на лыжах.

- А когда приезжаем, машину на трассе бросаем и идем до зимовья по мари час-полтора со всем снаряжением. Зимой еще сани за собой тянем. За все время, кстати, автомобиль никогда никто не трогал, хотя стоять на дороге он может по неделе–две. Правда, сейчас зимовье наше сгнило, мы поставили палатку, основательную такую, в ней печка, нары, спальники с собой привозим. Самое интересное: на рыбалке у меня ничего не болит. Душой отдыхаем, забываем обо всех проблемах. Есть же такое выражение – проведенное на рыбалке время в счет жизни не идет. Да и природа вокруг замечательная: воздух такой чистый, что с непривычки дышать больно, тишина такая, что кажется - оглох. Да что там говорить, у нас приятель каждый год из Москвы сюда на рыбалку прилетает. Несколько дней порыбачит, даже если ничего не поймает, все равно довольный улетает. Говорит, что у себя на западе где только ни рыбачил, но рыбалку под Хабаровском ни с чем не сравнить.

С возрастом совершать такие поездки все тяжелей. Но пока живет, говорит Галина Ивановна, рыбалку не бросит. Несмотря на то, что даже добираться до Сукпая непросто: четыре часа по разбитой трассе, потом еще на лодке и пешком.

- Вспоминаю, рыбачу, мужики идут с навороченными снастями. Увидели, что я ленка вытянула, говорят, мол, как вы такими примитивными снастями умудряетесь рыбу ловить. А я назло им давай вытягивать ленка за ленком на эти примитивные снасти. Они смотрят и ничего понять не могут.

Галина Ивановна и сейчас, как выдается возможность, уезжает с мужем на неделю-другую на Сукпай и забывает обо всем на свете: проблемы, заботы отступают на второй план.

Юлия Рудакова