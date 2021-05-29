Ранотехнологии: в Хабаровском крае не умеют применять дорожные инновации

Инновации по ремонту асфальта нам пока, наверное, не нужны. Научиться бы сначала работать по старинке!

Перенесемся за пределы Хабаровска и затронем тему применения современных дорожных технологий. Десятикилометровый участок трассы до села Бичевая (район имени Лазо). Евгений Бургасов показывает фото – левая часть дороги ровная, на правой – провалы.

«Правую часть ремонтировала компания «Региоснаб», - говорит респондент. – Еще в мае прошлого года мы написали письмо о том, какие проблемы могут возникнуть при ремонте участка дороги на Бичевую, Кукелево и Капитоновку. Связано это было с тем, что в проектах предусмотрено использование асфальтобетонного завода, который находится в Хоре. У него могло не хватить мощностей».

Опустим перипетии сюжета этого достаточно протяженного фильма. Виноват ли был завод или нет, но ремонт «Региоснабом» был закончен с опозданием. Асфальт же в том месте стал проваливаться (см. фото). По мнению Бургасова, это случилось из-за того, что дорожники не успели нанести защитный слой «Сларри Сил» (технология восстановления слоя износа дорожного покрытия).

«Сларри Сил» был изначально заложен в проекте. Хорошая технология, но капризная, ее надо уметь применять. «Региоснаб» купил установку по укладке «Сларри Сила», но там возникли технологические проблемы. Можно было бы сделать обычную поверхностную обработку (разливается битум и рассыпается щебень). Это простейшая технология и примерно с таким же сроком службы".

Дорога до села Бичевая

В общем, время было упущено, инновацию так и не испробовали, а альтернативный вариант ремонта магистрали почему-то решили не применять.

«Мое мнение таково – сначала надо научиться делать как положено по старой технологии, - подытоживает Евгений Бургасов. – После этого уже переходить на новые технологии. И, как правило, нужна новая техника, надо учить людей, следить за процессом».

Как по-новому заиграло красками словосочетание «делать по старинке», не правда ли?! А пока дорожники учатся, результат их работы теперь чувствуют колесами и задницей все проезжающие по правой стороне автомобилисты.

Андрей Канев