В Хабаровском крае «гоняют» торговцев нелегальными семенами

Весной по традиции коллега меня спрашивает: «Семян принести?»

Коллега готова делиться тем, что сама лично проверила, добыла и сохранила. Иногда отказываюсь, потому что уже успела чего-нибудь прикупить: мне ж интересно посмотреть, что вырастет, а не сколько. И не могу утверждать: все получается так, как на картинке. Иногда совсем не получается. В этом году, к примеру, неудачными оказались семена из разряда «справится даже ребенок».

Хотя, может, сеять их стоило исключительно детскими ручками. Энергетика там, то да се. Но если действительно хочется урожая, а не экспериментов, иду к проверенным продавцам. Например, рассаду - до того, как стала выращивать сама – из года в год покупала у одной и той же женщины, которая из года в год стояла на одном и том же месте на Центральном рынке. Наверное, она торгует там и сейчас.

Возможно, у нее даже есть надлежащие документы. Никогда не спрашивала, просто человек вызывал у меня доверие и, к счастью, оправдывал его, чего не скажешь о «детских» семенах, приобретенных в специализированном отделе большого сетевого супермаркета. И это, замечу, не первый такой прокол: не раз зарекалась приобретать здесь исключительно хозинвентарь и все равно клюю на картинку. Некоторые же ловятся на цену.

На приобретение саженцев, семян и рассады, что называется, «у дороги», мне кажется, покупаются самые отчаянные. Не успели или забыли, а тут по пути на дачу – рыночек, тут даже за ценой не постоишь. С начала года Управлением Россельхознадзора по Хабаровскому краю, Еврейской автономной и Магаданской областям проведено 44 рейда в отношении граждан, осуществляющих реализацию семян сельскохозяйственных растений на стихийных и придорожных рынках.

423 саженца плодовых, 21 килограмм семенного картофеля, 96 килограмм лука-севка и четыре килограмма чеснока – таков «улов» проверяющих в Хабаровске на стихийных рынках «Амуркабеля», в Северном микрорайоне, поселке им. Горького и по дороге в аэропорт. 1475 пачек с семенами вызвали подозрение проверяющих в ЕАО, а в Ванинском районе семена насыпью.

- В каждой из проверенных торговых точек были выявлены грубые нарушения правил реализации семян: реализация сортов семян, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию; отсутствие документов, подтверждающих сортовые и посевные качества семян, - рассказала государственный инспектор Виктория Проценко.

- Как продавцы объясняют такую ситуацию?

- Кто-то объясняет, что сам сажал, старался, что уверен в качестве, а об обязательном наличии документов для продажи не знает. Кто-то говорит, что закупил партию в Краснодаре или Приморье. И тоже почему-то без документов…

- И вы выписываете таким продавцам штраф?

- Да, согласно статье 10.12 КоАП нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений для физических лиц влечет предупреждение или штраф от 300 до 500 рублей, для юридических лиц штрафы выше – от пяти до десяти тысяч.

По результатам рейдовых мероприятий установлено 44 факта нарушения, составлены протоколы, вынесены постановления и назначены наказания. Сотрудниками территориального управления Россельхознадзора проведена разъяснительная работа с продавцами о требованиях законодательства РФ.

- Когда саженец стоит тысячу-полторы, наверное, триста рублей за штраф – не слишком пугающая сумма?

- К сожалению. Тут сам покупатель должен проявить ответственное отношение: готов ли он потратить средства за кота в мешке.

- Есть ли у Россельхознадзора советы как выбирать посевной материал?

- Прежде всего надо подумать, что вы хотите приобрести. Посмотреть, входит ли сорт в реестр селекционных достижений, и уж потом, отправляясь за покупками, спросить у продавца необходимые документы.

Ирина Северцева

Реализация партий семян сельскохозяйственных растений осуществляется при наличии информации о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян сельскохозяйственных растений. Сведения о сортовой принадлежности и качестве семян должны быть указаны на таре (упаковке), ярлыке (этикетке), а также содержаться в сопроводительных документах. Реализация партий семян сельскохозяйственных растений должна осуществляться при условии наличия оригинала документа, удостоверяющего сортовую принадлежность и посевные качества семян, или копии указанного документа, заверенной печатью органа, его выдавшего (при реализации части партии семян сельскохозяйственных растений). Из Порядка реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений, документ вступил в силу 1 января 2021 г.

