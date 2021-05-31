Охота в Хабаровском крае: как повезло избежать нападения волков

Мы продолжаем публикацию охотничьих рассказов Леонида Тимченко, кандидата сельскохозяйственных наук из Вяземского района. Из прошлых повествований вы узнали про особенности охоты на крупную дичь и мелких пушных зверей, а так же как выжить в условиях дальневосточной тайги. Настало время новых историй от бывалого человека.

Охота на пушнину капканами хороша и нужна, но без куска мяса много по путикам не набегаешь. Пришлось выделить на этот промысел несколько дней. Проверив разные уголки своих угодий, зверя не добыл. И копытные были, но охота не ладилась. Поэтому решил сбегать дальше, за перевал. Восход солнца застал меня в низине, густо поросшей елью и пихтой. Нашел следы табунка кормящихся изюбрей. Они копытили снег вокруг толстых деревьев, особенно ясеня, добывая таким образом пищу для себя.

Потихоньку стал двигаться за ними, боясь вспугнуть. Изюбри - звери чуткие и очень осторожные. Подойти на выстрел удается далеко не всегда. Когда впереди показался крутой склон хребта, стало ясно, что звери уходят на дневку. Поднявшись на склон и выбрав место, они ложатся отдыхать головами к своему следу. Хороший обзор сверху позволяет им вовремя заметить опасность и уйти.

Вернулся назад на триста метров и с учетом направления движения воздуха повернул налево. Пройдя низиной с полкилометра начал подъем в сопку. Движение затрудняли плети лиан актинидии и винограда. Непроходимыми были открытые места, заросшие кустарником. Обходил их стороной, чтобы не выдать своего присутствия шумом. Поднявшись примерно на две трети склона, пошел вдоль, поглядывая вниз. Вскоре на небольшой площадке заметил пять изюбрей, лежащих в снегу. Расстояние для двустволки 16-го калибра было великовато, поэтому осторожно двинулся вниз. Добро звери лежали спиной ко мне. Для лучшей прицельной устойчивости стволы прижал к дереву и нажал на спуск. От грянувшего выстрела изюбри подскочили как на пружинах и скрылись. На месте остался один, судорожно подергавшись, он затих.

Процедура разделки туши хотя и нужная, но не совсем приятная. В охоте меня больше всего интересует сам процесс - поиск, выслеживание, удачный выстрел. Ну а самое главное, добрый кусок мяса в тарелке супа. Закончив к вечеру разделку, большим охотничьим ножом, сделанным собственноручно, вырубил самый вкусный кусок - грудину. В руках на морозе мясо не унесешь, поэтому насадил его на рогатулю, вырубленную из ветки дерева.

Путь к избушке длинный, в темноте, еще и неудобная, тяжелая ноша в руках. Но не хотелось к напарнику в зимовье возвращаться пустым. За ориентир взял Полярную звезду, чтобы не плутать и коротким путем выйти к жилью. Двигаясь по низине распадка между хребтами, услышал шум шагов зверя. Еще подумалось, надо же какое богатое место на копытных. Делая остановки для отдыха рук, слышал шелест шагов вокруг. Слух у меня был отличный, иногда зверя слышал раньше, чем он меня.

Пересек один увал, затем второй, остался третий. Ночь очень темная, не видно было пальцев вытянутой руки. Идешь, запинаешься за сучки и валежины под ногами или утыкаешься лицом в ветки. Одолевала усталость. Высоко в небе летел пассажирский самолет - как я позавидовал находящимся в нем пассажирам! Сидят в уютных креслах, в тепле, сытые и ни в чем не нуждающиеся. И так тоскливо стало на душе.

Когда поднялся на последний перевальчик, услышал выстрелы напарника, переживавшего за мое долгое отсутствие. Дробь звука посыпалась вокруг, отвечать не стал. Виднелся свет лампы в окошке. Встретивший меня Михаил только и сказал: «Ну и фартовый же ты мужик!».

На утро следующего дня распределили обязанности: Миша с котомками по моему следу идет затаривать добычу, я же, сделав круг стороной, выйду к нему. Не хотелось попусту терять время на переход. Отойдя недалеко от зимовья, услышал частые и беспорядочные выстрелы напарника со своего пятизарядного МЦ. Встревоженный вернулся к избушке, куда тут же прибежал запыхавшийся Михаил. На ходу он кричал: «Леня, волки, большая стая!».

Пошли разбираться и увидели, что стая волков в семь голов вышла на мой след и, учуяв запах свежего мяса, которое я нес с собой, долго шла за мной следом. Невдалеке от зимовья они остановились, а далее пошел только крупный вожак. Вспугнули его сигнальные выстрелы напарника. Вот теперь мне стали понятны ночные шаги вокруг меня. Но так и осталось загадкой, почему волки не напали ночью.

Леонид Тимченко, Вяземский район