X-files. Кремация или похороны?

Почему нельзя хранить дома кладбищенскую землю и что будет, если оставить у себя урну с прахом

Во многих литературных произведениях, да и в жизни вы наверняка могли наблюдать картину, когда пожилая мать ищет могилу погибшего сына, чтобы взять оттуда горсть земли. Горе матери, разумеется, велико. Понятно ее стремление сохранить для себя символическую часть родного человека.

Однако на самом деле в таком «памятном сувенире» нет ничего хорошего. Кладбищенская земля священна. И все, что положено покойникам, должно оставаться, извините за банальность, в покое. Если же земля станет частью мира живых, то она призовет туда большую беду.

В доме, где хранится земля с могилы, раньше времени станут умирать люди. Там может поселиться нечистая сила. Ибо известно: негативная энергия притягивает только негативную энергию. Недаром для наведения смертельной порчи на человека колдуны и ведьмы используют именно атрибуты с погоста – помимо земли это могут быть кусочки гроба, надгробия или вещи, которые положили умершему человеку в могилу.

Поэтому мой совет таков: не берите домой кладбищенскую землю! Если хотите сохранить память о человеке, лучше сделайте это другим способом. Например, просто бережно храните старые фотографии…

Урна с прахом

Итак, с негативной землей разобрались. Однако касается ли этот аспект мертвецов, которых кремировали? Здесь я опираюсь на собственный субъективный опыт.

Несколько лет назад у меня умерла мать. Она не была верующим человеком и при жизни ничего не говорила о предпочтительном способе ее погребения. Я решил кремировать ее тело. Потому что не люблю атрибуты культа мертвых (могилы, склепы, мавзолеи, венки, оградки и т.д.). Да и, как сказано выше, мать при жизни по этому поводу ничего не сказала.

Итак, тело сожгли и мне выдали урну с прахом. Сначала я хотел развеять пепел над Амуром, но так получилось, что урна в итоге простояла у меня на полке почти год. И за это время у меня ничего сверхъестественного не произошло: призраки и полтергейсты меня не посещали, пророческие сны не снились. Чего не скажешь о моей жене. Женщина она достаточно суеверная и все время жаловалась мне на эту урну. Она рассказывала, что видит ночью какие-то тени, слышит шепот. Супруга старалась или накрыть урну покрывалом, или спрятать ее в скрытое от глаз место. Наконец, я все же решился, выбрался на берег реки и там развеял пепел.

Так можно ли хранить дома пепел умершего человека? Я считаю, что для не мистически настроенных людей ничего страшного не случится. А если веришь, что такие вещи будут приносить несчастья, то лучше от них избавиться.

Культ мертвых

Здесь я бы хотел порассуждать о ритуалах, связанных с погребением, и опять же высказать свой взгляд на некоторые вещи. Итак, я не люблю атрибуты культа мертвых. Что я назвал этим словосочетанием?

Это то, что приносит баснословные прибыли ритуальным агентствам: гробы, венки, памятники, оградки и т.д. Эти вещи вызывают у меня отторжение. Я считаю, что память о человеке должна оставаться прежде всего в сердце.

Причем помнить надо не только хорошие поступки покойного, но и более неоднозначные деяния, которые он совершал. Потому что в противном случае получится память не о человеке, а о каком-то идоле. И с латинским выражением «о покойных либо хорошо, либо никак» я, сами понимаете, не согласен.

Далее. Если человек умер, ему уже все равно, сколько стоит гроб и роскошный ли установили памятник над могилой. Ну и плюс еще экономический аспект (и думаю, что читатели закидают меня гнилыми яблоками именно за него): похоронить почившего стоит больших денег. Кремация в этом плане гораздо дешевле, проще и экологичнее.

Некоторые советовали мне захоронить урну с прахом. Но в таком случае чем такой способ отличается от «культа мертвых»? Поэтому пепел я развеял над рекой. А вы как считаете – умерших надо кремировать или все-таки хоронить?

Маг и экстрасенс Ярослав Передушин