В Хабаровском крае можно оформить кэшбэк за детский отдых

В этом году за детский отдых в летнем лагере родители могут возместить до 50 % стоимости путевки. Сделать это можно будет с 15 июня через сайт Госуслуг.

Самое главное условие – плата за путевку производится только онлайн банковской картой «Мир» на сайте самого лагеря, детского учреждения, туроператора или агрегатора. При этом карта обязательно должна быть зарегистрирована в программе лояльности. Оплатить всю стоимость путевки нужно одним платежом. Кешбэк вернется на эту же банковскую карту в течение 5 дней. Компенсация составить половину стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей.

Возрастного ограничения для юных участников программы нет. Кешбэк будет начислен на каждую путевку, купленную семьей; количество приобретенных смен и их длительность значение не имеет.

Если в течение 5 дней кэшбэк не поступит на банковскую карту, информацию о начислении можно будет проверить на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!». Единый телефон службы поддержки 8 800 100-54-64. Телефон горячей линии проекта 8 800 200 34 11.

Напомним, программа компенсации путевок за детский отдых началась 25 мая, однако правительство РФ предусмотрело участие в программе и тех семей, которые позаботились о летнем отдыхе детей заранее.

«Мы проработали алгоритм возмещения расходов тем, кто уже приобрел путевки до запуска детского туристического кешбэка. Программа возврата средств по уже купленным путевкам стартует с 15 июня и продлится для удобства граждан до конца октября», - прокомментировал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.