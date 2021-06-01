В Хабаровском крае водителям автобусов дают мало отдыхать

Координационный совет ОНФ по вопросам общественного транспорта сделал выводы о том, как улучшить данную отрасль

Так, в рамках деятельности Координационного совета были проанализированы открытые данные ФНС, Ространснадзора, ИАС «Работа в России», а также созданного по общественной инициативе портала с информацией об автобусах.

С 14 по 25 мая 2021 года региональные отделения ОНФ в 214 населенных пунктах в 82 субъектах РФ (кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Чукотского АО) совершили 874 поездки на разных автобусах, следующих по разным маршрутам общественного городского автобусного транспорта. В ходе мониторинга фиксировалось исполнение перевозчиками обязанности по выдаче билетов, возможность проверить оформление фискальных чеков по полученным проездным документам, соблюдение установленной продолжительности рабочей смены водителями.

В результате выявлены следующие барьеры для реализации мероприятий национального проекта по обновлению подвижного состава общественного транспорта: недобросовестная конкурентная среда; недостаточность ресурсов у регионов и муниципалитетов из-за ухода недобросовестных перевозчиков от налогов и обязательных платежей.

Причинами данных барьеров служит, во-первых, сокрытие выручки. Мониторинг показал, что в отрасли пассажирских перевозок имеются признаки уклонения от уплаты налогов в форме сокрытия выручки, выражающиеся как в нарушениях порядка оформления принятия денежных средств от пассажиров (при нетто-контрактах), так и в несоблюдении кассовой дисциплины.

Во-вторых, применение перевозчиками способов сокращения расходов, влекущих нарушение законодательства. А именно наличие признаков использования перевозчиками схем «серых» зарплат, а также сокращения расходов за счет экономии на количестве водителей, выражающееся в нарушения продолжительности их труда и отдыха.

Результаты расчета показывают, что 65% перевозчиков - юридических лиц выплачивают своим сотрудникам заработную плату в пределах от 2000 до 15000 рублей при установленном размере МРОТ на 2019 год – 11280 рублей.

Кроме этого, анализ открытых данных выявил случаи превышения количества автобусов перевозчиков над количеством их работников.

Выводы, которые были сделаны Координационным советом: сокрытие выручки путем нарушения порядка оформления принятия оплаты проезда распространено в связи с неполным распространением в сфере общественного транспорта брутто-контрактов. Далее. Серые зарплаты и неисполнение перевозчиками отраслевого соглашения в части соблюдения минимального размера зарплаты вызваны ограниченными возможностями контроля со стороны надзорных органов. Роструд, уполномоченный на контроль соблюдения его условий, может включать в свой план проверок только крупнейшие предприятия.

И последнее. Нарушение режима труда и отдыха водителей является следствием неоднократного переноса требований (последнее до 1 января 2022 года) об обязательном применении тахографов в городском общественном транспорте.

По информации Координационного совета ОНФ