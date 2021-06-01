В Хабаровске батутистов пустили заниматься в центр единоборств

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, первыми с оснащением спортивного сооружения познакомились спортсмены двух видов спорта - самбо и прыжков на батуте. Центр единоборств также станет базовым для отделений по боксу, спортивной борьбе, киокусинкай, дзюдо и фехтованию.

- Спортивный объект замечательный. Оборудование в нем самое современное. Для нашего вида спорта важна высота потолка - здесь она соответствует требованиям. Думаю, что с появлением такой тренировочной базы вырастут и результаты на соревнованиях, - рассказала мастер спорта по прыжкам на батуте Виктория Ходевцева.

Дворец единоборств построен в рамках масштабной программы по улучшению социальной инфраструктуры на Дальнем Востоке. Средства выделены в рамках федеральной субсидии по направлению развития социальной инфраструктуры в центрах экономического роста.

В здании площадью около 5 тысяч квадратных метров размещены универсальный спортивный зал с трибунами на 1200 зрителей, специализированные помещения для различных видов единоборств, спортивные залы с раздевалками и душевыми. Также здесь предусмотрены комфортные тренерские, медпункт, помещения допинг-контроля, конференц-зал и столовая. Одновременно в здании смогут находиться до полутора тысяч человек.

В июне будет открыта запись в спортивные секции. Записаться можно будет в краевом Центре единоборств.

Сергей Шевченко

Михаил Дегтярев: «Вопрос, когда же его откроют, снят. Открыли, как и обещали, после завершения строительно-монтажных работ, в мае».