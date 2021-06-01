В Хабаровске прошла очередная акция «Я люблю свой двор»

28 мая, как раз накануне Дня города, член Общественной палаты Хабаровска Али Мамедов провел очередной праздник для детей и взрослых «Я❤свой двор». В этот раз - на придворовой площадке у дома номер 8 на улице Вяземской.

Для начала стоит отметить два момента. Во-первых, праздники дворов уже стали в краевом центре регулярными. Али Мамедов проводит их постоянно. Ну а во-вторых, «дом на Вяземской» - довольно условное название, поскольку речь идет о нескольких домах одновременно.

Это 28 мая было заметно сразу - столько детей и взрослых в одном месте не собирал ни один праздник, инициированный Али Мамедовым. Мало того, все участники (а их возраст колебался от года и значительно выше) были ну прямо очень позитивно настроены с самого начала. Танцевать стали, едва заиграла музыка.

Но это был лишь разгон. Потому что потом начались конкурсы. И вот что любопытно. Как правило, в песенных соревнованиях для детей тон задают девочки. Они артистичны от природы. Но в нашем случае мальчики не уступали. По крайней мере, если не в вокальных способностях, то в громкости уж точно. При этом папы, мамы, бабушки, дедушки и прочие родственники особо за детей не переживали. По принципу: победят - не победят в конкурсе, неважно, главное - праздник удался.

А он удался. Ведь в повестке было еще несколько ярких конкурсов. В том числе из серии: «Что, где, когда». Хотя в основе все-таки был именно праздник - веселый, яркий, музыкальный. Плюс азотное шоу, фокусы и многое другое. Так что праздник реально оправдал самые смелые ожидания. Впрочем, сам организатор проекта - Али Мамедов - на вопросы журналистов отвечал односложно. Мол, я делаю это потому, что мне нравится. Потому что жизнь каждого из нас начинается с нашего двора. Здесь мы дрались и мирились, любили и расставались, плакали и смеялись... Словом, росли. Поэтому у каждого в судьбе есть свой двор, с которого начинается город, страна и вообще весь мир.

А было по-настоящему круто! Да, очень классные, веселые, умные, красивые, креативные, искренние, доброжелательные дети и их родители, а также бабушки и дедушки живут в домах на улицах Вяземская, Камская и так далее. Честно говоря, я такого не ожидал. Танцевали - прям на отрыв, пели (а были и такие смельчаки) - не хуже настоящих звезд, в конкурсах участвовали - с полной отдачей.

А как нас было много! И как ярко работали наши аниматоры! Но особенно понравилось, какой дружный народ живет в этом квартале. Сразу видно - это почти одна семья. Спасибо, кстати, Анне - председателю ТСЖ. С первого взгляда заметно, что эта красивая девушка живет своей работой. И все у нее получается. Как получается у всех жителей быть такими замечательными хабаровчанами.

Ну а закончился наш праздник двора сахарной ватой, которой угощались все желающие, и селфи около конструкции «Я❤свой двор»! Да, мы все любим свой двор! Ведь наши дворы - это наш Хабаровск, наш край и наша Россия! Поэтому до встречи в других дворах! И помните: у нас с вами все только начинается! Увидимся уже совсем скоро. До встречи!

Сергей Шевченко

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