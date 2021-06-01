Энергетики могут отключать квартиры хабаровчан от горячей воды

Вместе с электрической энергией энергетики получили возможность вводить ограничения горячего водоснабжения

С 1 июня 2021 года функция по введению режима ограничения коммунальной услуги «горячее водоснабжение» в квартиры и дома должников передана от АО «ДГК» к ПАО «ДЭК». С указанной даты, наряду с ограничением электрической энергии, сотрудники Дальневосточной энергетической компании совместно с управляющими компаниями могут вводить ограничения подачи и горячей воды в квартиры должников.

В соответствии с действующим законодательством ограничение подачи ресурсов применяется к неплательщику, если задолженность превышает сумму двух месячных размеров платы за коммунальную услугу, исчисленную из нормативных значений, и потребитель не предпринимает мер по ее погашению.

Порядок введения ограничения предусматривает несколько этапов. Сначала неплательщик получает предупреждение о возможном ограничении. Если задолженность остается непогашенной, вводится частичное ограничение подачи ресурса. В случае непринятия потребителем мер по оплате задолженности за поставленные ресурсы производится полное прекращение поставки горячей воды непосредственно в жилом помещении должника. Вентиль горячей воды пломбируется.

Для возобновления подачи ресурса потребителю необходимо будет оплатить в полном объеме текущую задолженность, а также пени за просрочку платежей. В случае самовольного подключения к системе грозит административная ответственность.

Матрена Ефимова