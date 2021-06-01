Хабаровчане смогут стать музыкальными волонтерами

3 июня состоится официальное открытие Волонтерского центра на базе Хабаровской краевой филармонии

В 18:30 в концертном зале Хабаровской филармонии пройдет первая встреча с волонтерами, которые активно принимали участие в мероприятиях центра, и всеми желающими стать частью команды.

Волонтёрский центр при Хабаровской филармонии начал свою работу в феврале этого года благодаря использованию гранта губернатора Хабаровского края, предоставленного главным управлением внутренней политики краевого правительства.

Центр объединяет вокруг филармонии активных граждан, желающих приобщиться к высокой культуре. Здесь у молодых людей появляется возможность самореализации.

- Мы стремимся предоставить молодому поколению возможность прикоснуться к высокому музыкальному искусству, проявлять свои творческие инициативы, реализовывать идеи, участвовать в организации крупных проектов, - рассказывает сотрудница Хабаровской краевой филармонии Наталья Рудич. - Надеемся, что пройдет в формате теплого непринужденного общения. Участники узнают полезную информацию о работе Центра, заведут новые знакомства, поучаствуют в кофе-брифинге и заглянут в закулисье филармонии во время экскурсии по концертному залу.

Во время мероприятий можно будет пройти регистрацию и стать частью команды волонтеров Хабаровской краевой филармонии. Хотите погрузиться в мир музыки? Записывайтесь в волонтеры.

Матрена Ефимова