В Хабаровском крае на праймериз от «ЕР» боролись чиновники, студенты и фермеры

Борис Гладких, Максим Иванов и Павел Симигин будут бороться от «Единой России» за депутатские места

С 24 по 30 мая в партии «Единая Россия» проходило предварительное голосование. Праймериз проводили в электронном формате. Любой гражданин мог отдать свой голос за того или иного кандидата.

За право баллотироваться от единороссов в городскую думу Хабаровска (одномандатный округ №3) боролись три человека. Это главный бухгалтер КГАУ «Аванское лесное хозяйство» Геннадий Есипов, студент Дмитрий Юшков и директор МАОУ «Многопрофильный лицей» Ольга Кодина. Она и набрала наибольшее число голосов хабаровчан (39).

Борис Гладких

Вторым по важности голосованием стал праймериз на довыборы депутата Законодательной думы Хабаровского края (транспортный одномандатный округ №6). Напомним, что мандат парламентария стал вакантным после смерти Вячеслава Фургала.

Борьба развернулась между заместителем председателя краевой общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» Андреем Федоровым и предпринимателем Евгением Солоненко. Солоненко выиграл этот раунд – за него проголосовали 163 человека.

Самые главные партийные «баталии» сопровождали кандидатство на кресло депутата Государственной думы. Среди претендентов: председатель краевой общественной организации тхэквондо (ГТФ) «ТОРНАДО» Андрей Белоглазов, врио ректора ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный университет экономики и права» Максим Боев, адвокат Егор Булкин, действующий депутат Госдумы Борис Гладких, и.о. директора краевого государственного учреждения «Спортивная школа «Краевой центр единоборств» Константин Ефимов, директор по развитию ООО «Дальрезерв» (он же председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования в Хабаровском крае) Максим Иванов, руководитель региональной логистики АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД» Василий Кудин, директор ООО «Метра» Иван Лашманов, депутат Законодательной думы Хабаровского края Геннадий Мальцев, председатель хабаровского регионального отделения общественно-государственной организации «Союз женщин России» Валентина Мешкова, директор ООО «СК МК-спорт» Нина Семенова, финансовый директор ООО «Владимир» Павел Симигин, главный специалист отдела анализа, прогнозирования и перспективного развития промышленности управления промышленности, транспорта, связи администрации города Хабаровска Денис Титяев, фермер Михаил Утробин.

Евгений Солоненко

Больше всего голосов набрали Борис Гладких (2069), Максим Иванов (2031) и Павел Симигин (807).

О победителях

Стоит отметить, что у всех трех победителей есть опыт законотворческой деятельности. Гладких в 2014 году избрался в краевой парламент, в 2016 году стал депутатом Госдумы. Симигин в 2009 году стал депутатом городской думы Комсомольска-на-Амуре, в 2014 году получил мандат парламентария краевой думы. Иванов в свое время являлся депутатом Хабаровской городской думы.

«Прежде всего хотелось бы поблагодарить всех, кто нашел время, чтобы специально зарегистрироваться на сайте и проголосовать, - заявил председатель регионального оргкомитета по проведению предварительного голосования в Хабаровском крае Максим Иванов. - Всех, кто оказал доверие и партии, и кандидатам, участвующим в процедуре. Безусловно, отдельной благодарности заслуживают и они – люди, которые решились на этот шаг и тоже в определенном смысле доверились «Единой России». Спасибо вам за борьбу и искреннее желание победить».

Максим Иванов

По словам Иванова, во время процедуры праймериз жалоб и нарушений ни со стороны кандидатов, ни со стороны избирателей не поступало. Система голосования была построена таким образом, чтобы один и тот же человек не смог проголосовать дважды.

Значение праймериз

В электронном предварительном голосовании «Единой России» участвовало 5,5 тысячи жителей Хабаровского края. По всей стране эта цифра составила около пяти миллионов человек.

«Любопытно, что организаторы голосования – региональные исполкомы на местах не имеют доступа к промежуточным результатам голосования за кандидатов и могут видеть только явку, - прокомментировала директор исследовательского центра «Особое мнение», политконсультант, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева. - Таким образом, есть все шансы получить объективный срез поддержки тех или иных претендентов на депутатский мандат. И оценить в целом электоральный потенциал партии на местах».

Павел Симигин

А генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов считает, что праймериз значительно повлияет на ход думской кампании. Кандидатов же пока должны утвердить на съезде «Единой России», который пройдет 19 июня. А сами выборы состоятся 19 сентября.

Игорь Свинников