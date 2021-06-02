Фламенко и «качки»: как Хабаровск отметил свой день рождения

В этот раз решено было внести свежую струю в, казалось бы, уже устоявшийся сценарий праздника. Как это было ранее? Торжественная манифестация с редким вкраплением карнавала.

Трудовые коллективы, прождав час-другой, не спеша дефилировали по ул. Муравьева-Амурского и далее мимо трибун с руководством. Всех дел – на полдня. И не надо путать с первомайской демонстрацией. Шествие в День города всегда было диаметрально противоположным по направлению - от Комсомольской площади в сторону площади Ленина. Традиция такая сложилась еще с советских времен.

Во времена Российской империи про празднование не думали: полвека – не срок для крупного уездного города. Впервые широко, массово отмечали 100-летие города. Позднее в шествие стали добавлять элементы карнавала – появились богатыри Хабарова, первопроходцы, купцы и иные, не менее сказочные персонажи. К концу XX века совместных шествий стало меньше.

В XXI веке традиция проявилась с новой силой, но тут на дворе объявилась «ковидла злая». Движение монолитной массой, плечом к плечу как-то стало не актуальным. В Хабаровске решили отойти от традиционных форм празднования и провели в 2021-м не демонстрацию, но уличный фестиваль.

Очень хорошая идея – масса прикольного народа, масса всевозможнейших и даже интересных личностей, масса мест для самовыражения. Хочешь – ходи, хочешь – присядь, все бордюры в твоем распоряжении, устал – приляг на травку. Вы в будний день пробовали поваляться на газоне на центральной улице? В День города – пожалуйста! Какие правила дорожного движения! От улицы Комсомольской до улицы Дзержинского Карлуха, ой, не так, нынче это улица Муравьева-Амурского, доступна только для пешеходного движения. Наш маленький «старый Арбат», да и только!

На каждом шагу можно что-то удивительное узреть, или пощупать, или откушать, или прикупить. Или сфотографироваться с персонажами. Самое главное, что для всех и каждого была возможность увидеть свое, заняться своим делом. Изделий некооперированных кустарей и чаще всего «без мотора» в тот день было множество, жаль, что мастера часто повторялись в своих изысках. Одних профессионалов от бисероплетения насчитал шесть столиков.

Чудесная идея – разнести как можно дальше отдельные зоны. Хочешь поностальгировать – вот тебе зона истории. Для детей свое пространство: хочешь – на велосипеде гоняй; хочешь – волшебную палочку делай или размалевывай картонный замок, предварительно побродив по закоулкам.

А хочешь молодежной движухи – вот тебе современные танцы в стиле «музыка улиц». Признаюсь честно, на этой площадке залип надолго, наблюдая, что и как на «танцполе» выделывали тинейджеры. И так обидно стало за свои животик и лысину.

Вы любитель громкой музыки, стильных машин и брутальных качков? Вот зона спорта! Начинаем от «потягать тяжести» – пауэрлифтинга, продолжаем рукомашеством – карате, тхэквондо и иными видами «культурного выяснения отношений», и заканчиваем фехтованием – по желанию: на деревянных саблях или на почти реальных мечах. Далее – сильный звук, симпатичные девочки, автомобили с заниженной подвеской. «Два в одном» – и посмотреть, и послушать.

Хочется этническо-музыкального? Тут тебе и русские обычаи с хороводами, и «цыганочка с выходом», и жгучий испанский танец фламенко. Спасибо нашим библиотекам и отдельным музеям, что «вынесли в массы» знания о Хабаровске. Это ведь очень удачный повод для пропаганды – солнечный день, народные гуляния, неформальное общение. Вот тут бы и звучать музыке и песням о Хабаровске. Но в общем музыкальном шуме на пятачке ул. Муравьева-Амурского с трудом слышались песни о городе.

К сожалению, любую интересную идею губит некачественное исполнение. Когда рядом стоят любители что-то мастерить, а за их спинами ревет децибелами музыка – это ужасно. Тут или надрывать глотку в попытке поговорить, или приглашать мастера отойти. «Не могу, у меня здесь товара на десятки тысяч», - отказывается умелец.

Неужели Хабаровск такой маленький город, чтобы такие разные по сути и смыслу, качеству и звуку площадки сгрудить на малом отрезке улицы Муравьева-Амурского? Да нет, места полно, благо город вытянулся вдоль Амура на десятки километров. К примеру, чем плох для подобных фестивалей Уссурийский бульвар? От прудов и до речного вокзала – шикарное зеленое место с массой площадок. В солнечный день такие вот мероприятия стоит проводить дольше, а не три часа.

И все было бы хорошо, но это точно карма последнего времени – как только в Хабаровске происходит что-то доброе, светлое, чистое, так обязательно найдется что-то, что сможет хоть под конец, но подмочить праздник. Только-только начался фейерверк в ознаменование 163-й годовщины города, как внезапно лупанул дождь. Учитывая, что и в прошлые массовые мероприятия было подобное природное явление, не стоит ли задуматься и об обеспечении соответствующей погоды в такие дни?

Андрей Дунаевский

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