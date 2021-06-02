В Хабаровске обнажились «черные дыры» на Дзержинского и Ленина

С приходом тепла обострились отношения и проявились новые проблемы на старых местах

Казалось бы, благодаря глазу народа, гласу масс и своевременному реагированию сотрудников Управления дорог и внешнего благоустройства в Хабаровске удалось ликвидировать такое прискорбное явление, как «черные дыры» - всевозможные провалы, открытые технологические отверстия и прочие непотребства посреди нашей светлой действительности.

Человек-Полюк благополучно отошел от дел. Но внимательный взгляд Люка Бессонова после схода снега и прихода теплых денечков 2021 года по-прежнему отмечает наличие проблем. Большие промоины, куда проваливаются машины с крупными чиновниками, и без меня отметят и зароют. А кто, кроме эпичного героя - из простого народа, что в свое время самостоятельно «латал черные дыры», обратит внимание властей на более мелкие, но оттого не менее досадные безобразия на нашем пути из темного прошлого в светлое будущее?

Яма на Дзержинского

На первом месте нашего хит-парада недостатков Центрального района - промоина на улице Дзержинского, с левой стороны, если подниматься с Уссурийского бульвара, немного не доходя до улицы Муравьева-Амурского. Центр города, и тут этакое недоразумение. Право же, стыдно перед гостями. Неужто в казне денег не нашлось, дабы в ознаменование Дня города этакую оплошность ликвидировать?

На втором месте - начинающая расширяться и углубляться дыра на пешеходной дорожке по улице Пушкина между домами 21 и 23а. Непорядок: краевые управленческие структуры в паре сотен метров, а тут этакое безобразие. Можно сказать, что и подкоп под устои, но, думаю, что все-таки типичная промоина.

На третьем месте - провал земной тверди на пешеходной дорожке, если двигаться по левой стороне улицы Ленина в сторону улицы Лермонтова. Прямо напротив Хабаровского института инфокоммуникаций СибГУТИ, безобразие. В учебном заведении, можно сказать, наши технические гении получают инновационную путевку в большую жизнь, а на их и без того тернистом пути от вуза к ближайшему пункту питания появляются дополнительные препоны. Надо привести в надлежащий вид пешеходную дорожку.

Яма на Ленина

Но это все - временные трудности. Обнажились и более мерзостные язвы былого: с весны этого года опять началось воровство чугунных решеток с ливнеприемных отверстий. В этот раз налету металлистов подверглась недавно переделанная улица Шелеста. Если из Северного микрорайона ехать в центр, то где-то посередине пути, от улицы Тихоокеанской до улицы Воронежской, с левой стороны появилась «черная дыра».

Она может стать ловушкой для автомобилей, движущихся в крайнем ряду. Что мешало при расширении (или ремонте?) этой улицы сразу через стационарную перемычку заблокировать цепью любые попытки утащить «тяжелый» металл? Ведь сделали же подобное на Уссурийском и Амурском бульварах. И перестали тащить. Что мешает передовой опыт центра распространить на периферию?

Люк Бессонов

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