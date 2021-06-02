В Хабаровске наградили лучших хранителей истории

Среди награжденных 12-го конкурса - больше организаций федерального и муниципального подчинения, коммерческой направленности. По сравнению с прошлыми годами гораздо меньше представлено частных коллекций.

Памятным знаком «Лучший хранитель истории» в номинации «Музеи, музейные комнаты, коллекции документов и предметов организаций» отметили управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Хабаровскому краю за воссоздание историко-демонстрационного зала. Жаль, что эта музейная комната из-за специфики учреждения не находится в режиме свободного посещения. Очень достойное место и очень интересная коллекция. Реальная история спецслужбы на Дальнем Востоке.

Вторым номинантом стало муниципальное казенное учреждение «Центр проведения спасательных работ и подготовки населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» за коллекцию документов и предметов о развитии гражданской обороны в городе Хабаровске. Очень актуально в нынешнее ковидное время. Кстати, спасатели не стали жадничать и часть предметов из своего собрания артефактов передали в дар музею истории Хабаровска.

Низкий поклон Ольге Крупновой за создание книги «Теплый дом Душечкиных» и семейного архива Душечкиных - такие истории, такой срез старого Хабаровска! За свой труд она по праву удостоилась памятного знака «Лучший хранитель истории» в номинации «Личные коллекции подлинных документов и предметов».

Семья Веретенниковых (центр "Мир говорящих машин") с наградой

Дипломами за большой вклад в сохранение исторического наследия города отметили ряд организаций: культурно-просветительский центр «Мир говорящих машин»; за коллекцию книг дальневосточных авторов с личными автографами, хранящихся в фондах Центральной городской детской библиотеки им. А. Гайдара, наградили МБУ «Централизованная система детских библиотек Хабаровска»; АО «Хабаровский аэропорт» - за популяризацию образа и имени адмирала Г.И. Невельского (экспозиция «Невельской. Плоды воображения»); МАУ «Центр патриотического воспитания» - за создание экспозиции «История страны через историю семьи» и формирование у подрастающего поколения навыков по выявлению и сохранению исторического наследия.

«Слова особой благодарности хочется сказать хранителям истории, которые трепетно берегут память о прошлом. Этот конкурс показывает, насколько богата наша история, которую мы будем хранить и передавать подрастающему поколению. Границы конкурса ежегодно растут, появляются новые люди со своими уникальными коллекциями в память о замечательных людях, сделавших многое для города и страны. Нам небезразлично прошлое», - отметил результат конкурса мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Андрей Дунаевский