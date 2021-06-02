Михаил Дегтярёв добился сохранения изображения Хабаровска на 5000-й купюре

Болезненный для жителей края вопрос удалось решить в ходе личной встречи главы региона с председателем Центробанка РФ.

Купюра достоинством в пять тысяч рублей останется с хабаровскими символами: мостом через Амур и памятником графу Муравьеву-Амурскому. Весной у Центробанка были планы заменить изображения на пятитысячной купюре, в частности, там должны были появиться виды Екатеринбурга.

Решение вызвало негативную реакцию у дальневосточников. Мост через Амур это уникальная стройка-символ, его возводила вся страна. Это учел Михаил Дегтярев, а на днях добился встречи с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и убедил ее сохранить виды Хабаровска на самой крупной российской банкноте.

Сегодня на ней изображен памятник графу Муравьеву-Амурскому – человеку, который присоединил земли Дальнего Востока к России, а также мост через Амур. Конечно, мы гордимся этим. И планы Центробанка по изменению дизайна многих расстроили, — сказал Михаил Дегтярев на встрече с Набиуллиной.

Глава Центробанка заявила, что ничуть не умаляет заслуг хабаровчан в освоении Дальнего Востока и прислушивается к главе региона и жителям Хабаровского края. Купюра по-прежнему останется «хабаровской» и она останется в обороте.

Вопрос об обновлении дизайна пятитысячной купюры не будет подниматься раньше 2030-2035 годов. При этом действующие банкноты в пять тысяч рублей из оборота изыматься не будут.