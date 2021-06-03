Жители сами решат как будет благоустроен Хабаровский край

Михаил Дегтярёв предложил населению решить самостоятельно, на что потратить бюджетные деньги

Деньги на создание комфортной среды выделит федеральный бюджет. А распределяться они будут по принципиально новой схеме: с учётом общественного мнения. В апреле Михаил Дегтярев дал старт региональному голосованию, жителям предложили решить, какие территории надо привести в порядок.



«Качественное благоустройство возможно только при участии самих людей. Единая платформа для голосования за объекты делает процесс максимально простым и доступным. Голос каждого может повлиять на то, какие территории будут ремонтироваться и приводиться в порядок в первую очередь, и для этого достаточно всего несколько кликов, — подчеркнул глава региона: Никто, кроме самих горожан, не знает лучше, что должно находиться рядом с их домом, какие объекты должны быть в парке».



Всего в Хабаровском края голосовали более 90 тысяч жителей, край по числу участников, на онлайн-конкурс было представлено 259 проектов.

По количеству проголосовавших у Хабаровского края четвертое место в ДФО, мы обогнали в том числе Приморье. Если смотреть по доле — то в регионе проголосовало 7,8 процентов от общего числа жителей. Можно сказать, что это хороший результат. В целом активность была высокая. В некоторых сельских поселениях проголосовало до 100% от всех проживающих, — прокомментировали итоги проекта в министерстве жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского края.

В Хабаровске по результатам голосования в лидеры рейтинга с большим отрывом вышла площадь имени Блюхера. В Комсомольске-на-Амуре горожане отдали предпочтение зоне отдыха не пересечении улиц Калинина, Советской и Комсомольского шоссе. Эти и другие площадки, получат финансирование на их благоустройство. Общее число территорий, куда пойдут федеральные деньги — 91.

Онлайн-голосование проходило в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», по которому во всех субъектах России уже не первый год ведется масштабное благоустройство общественных пространств.

Стоит отметить, что высокая вовлечённость жителей края в голосование может дать свои плоды. Благодаря интересу со стороны населения в следующем году федеральный центр может увеличить финансирование проектов благоустройства в Хабкрае.