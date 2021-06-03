В Хабаровском крае жителей частных домов подключат к газу бесплатно

Более 330 тысяч жителей региона смогут бесплатно завести голубое топливо в свои дома благодаря новым федеральным правилам газификации поселений.

Напомним, распоряжение о том, что газовая труба должна быть подведена к каждому дому за счет государства было озвучено Президентом страны Владимиром Путиным в апреле текущего года во время послания к Федеральному Собранию. Первого июня в Государственной думе в третьем чтении были приняты поправки «Единой России» о бесплатной газификации земельных участков граждан.

Новая программа будет работать по принципу «одного окна» – владельцам частных домов не придется обходить десятки инстанций для согласования вопроса, при этом сроки решения сократиться в два раза. Как рассказали в комитете по развитию ТЭК Хабаровского края, бесплатное подключение частных домов в нашем регионе должно завершиться до 2023 года.

Главное условие – наличие технических возможностей. Ярким примером является село Казакевичево Хабаровского района. Восемь лет назад к населенному пункту был подведен межпоселковый газопровод. Дома, построенные уже после, в программу газификации не попали. Чтобы обеспечить их природным газом нужны новые газопровод-отвод, газораспределительный пункт и газораспределительная сеть до границ земельных участков домов. В местном бюджета средств на эти работы нет, а для населения такая денежная нагрузка неподъемна. Теперь все затраты возьмет на себя госбюджет.

Как подсчитали в «Газпром межрегионгаз - ПАО «Газпром», благодаря новшеству к 2030 году уровень газификации субъектов России вырастет более чем на 10% и достигнет 82,9%. А уже до 2023 года бесплатная газификация охватит около 2 млн российских домохозяйств.