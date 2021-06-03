Хабаровчане не хотят платить за воду из колонок «Водоканала»

Активная гражданская позиция позволила жителям Краснофлотского района отстоять свои права

Два с лишним года назад, осенью 2018-го, МУП «Водоканал» с помпой - телевидение, радио, газеты, электронные СМИ - возвестило о новой эре водопотребления в Хабаровске.

Частному сектору Краснофлотского района попытались навязать новую коммерческую услугу - хотели, чтобы водоразборные колонки отпускали столь нужный для жизни продукт, чистую воду, исключительно за деньги. И ранее вода из колонок не была бесплатна: жители частного сектора оплачивали 700 рублей в год на человека, чтобы пользоваться водоразборными колонками круглогодично. А вот проходящие, а тем более проезжающие мимо граждане могли набирать воду бесплатно и в любых количествах.

Чиновников из МУП «Водоканал» это явление закусило, состоялся первый опыт установки платной и очень технологичной водоразборной колонки на улице Партизанской. Само название места – «улица Партизанская», кажется, уже подразумевало несимметричный, но действенный ответ со стороны людей, которые реально (если сильно разозлятся) могут и люлей отвесить!

Окрестные мужички и примкнувшее к ним остальное население поприветствовали инициативу сильно объевшихся рыбного супчика представителей «Водоканала» невербальным, но стандартным в таком случае народным жестом - положив левую ладонь на сгиб поднятой правой руки со сжатым кулаком.

Колонка, октябрь 2018

Окрестное население не собиралось идти на поводу. Но МУП «Водоканал», так ничего и не поняв, продолжило устанавливать платные водоразборные колонки в Краснофлотском районе. Заодно решило присмотреть за имуществом. Население время от времени ударно пыталось высказать недовольство монетизацией. «Водоканал» пришпандорил на близстоящие столбы камеры видеонаблюдения, оплатив и установку, и трафик. Ломать далее водоканаловский хай-тек не стали, себе дороже выйдет.

Но башлять за воду, тратить время на получение каких-то ключей, оформлять кучу бумаг? Да ну на фиг, есть более легкий и, самое главное, гораздо менее затратный путь. К примеру, по улице Партизанской, метров на 400 ниже платной колонки, стояла (стоит и будет стоять, я надеюсь) стандартная и бесплатная водоразборная колонка - нажми на рычаг, и вода польется. Метров через 100 вниз по улице еще одна. И таких источников жизни в Краснофлотском районе десятки. Лишних пару-тройку сотен метров пройти или проехать?

«Не проблема, зато этим - ни копейки», - так один из жителей улицы Партизанской прокомментировал попытку хабаровского «Водоканала» наложить лапу на воду. Тут или все водоразборные колонки делать платными, или одно из двух.

Видимо, в «Водоканале» оторвались от жизни, воспарив в мечтах о быстром обогащении. Один проект «Тунгусский водозабор» потребовал вложения средств в несколько раз больше от запланированного. Водозабор, по идее, должен был напоить значительную часть Хабаровска вкусной и чистотой водой прямо из-под крана. Не осилили, и по-прежнему хабаровскую воду из-под крана стоит пить только после неоднократного кипячения.

Колонка, май 2021

А вот на базе КАФ с удовольствием потребляют воду с Заячьего острова, что льется из всех колонок в том районе. Набрать как в детстве, дать отстояться пару часов, чтобы хлор вышел, и пить, пить большими глотками, бесплатно. «Су ал» - «возьми воды» - такая табличка стояла, как говорят очевидцы, на выходе поселений в засушливых и пустынных местах Средней Азии. Вода - это жизнь, лишать людей жизни - преступление.

Есть пара вопросов к руководству МУП «Водоканал»: где комментарии в СМИ по поводу того, что инновационную колонку все-таки заменили – на новую и бесплатную? Эксперимент не удался, не учли активную позицию граждан? А кто ответит за глупое расходование сил и средств?

Начальнику службы реализации МУП «Водоканал» Сергею Бойко, что несколько лет назад распинался по поводу «воды за деньги», – пламенный привет!

Эдуард Попов

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