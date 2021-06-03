Хабаровский край: застоя больше нет?

Михаил Дегтярев отчитался о своей работе за 10 месяцев перед депутатами краевой думы и общественностью. Главный итог - регион за короткий срок справился с многолетними запущенными проблемами и стал привлекателен для жизни.

Дегтярев. Проверка

Рассказывая о своей работе на посту руководителя региона, Михаил Дегтярев заявил: «Я не люблю резких движений». Работа главы Хабаровского края действительно выглядела внешне эмоционально спокойной, без надрывов и в то же время результат был превосходным. И вот почему.

Дегтяреву и его команде пришлось столкнуться сразу с двумя масштабными природными ЧП - наводнение и коронавирус. В первом случае Михаил Дегтярев пообещал: «Мы не допустим человеческих жертв». Так и вышло. Ликвидация последствий паводка прошла без авралов, катастрофы не случилось. Это был экзамен для начинающего руководителя. Сейчас ускоренными темпами ведётся строительство гидрозащитной дамбы в Комсомольске-на-Амуре, годом ранее там все буквально стояло колом.

Еще одна проверка - пандемия. В очень короткие сроки пришлось перестраивать систему здравоохранения под нужды борьбы с новой инфекцией. Коллапса и паники не было, коек и аппаратов ИВЛ в больницах хватало, наладили и реабилитацию.

Две эти природные напасти показали: Дегтярев и правительство могут успешно работать при внешних агрессивных вводных. Не забывая при этом не только обещать, но и решать важные для людей вопросы - жилье и деньги.

Квартирный ответ

Выражение это громкое, но так и есть на самом деле - в рекордные сроки Дегтяреву удалось разобраться с проблемой обманутых дольщиков. Почему здесь важна персоналия? Михаил Дегтярев, и это хорошо известно, умеет работать в федеральной управленческой среде: у него хорошие деловые отношения с министрами из правительства России. Людям - обманутым дольщикам - не только подарили надежду, им дали то, чего они ждали с десяток лет, - квартиры. Деньги на компенсации выделил федеральный фонд, в крае ожили замороженные стройки. Год-два и понятия «обманутые дольщики» в Хабаровском крае не будет.

Не станет и полувекового наследия прежних времен - деревянных бараков-времянок в центре Хабаровска. Михаил Дегтярев очень быстро разобрался со «средневековьем», с домами на проспекте 60-летия Октября, люди скоро начнут получать новые квартиры, специальная программа уже готова. От аварийного жилья Хабаровский край, кстати, будет избавляться на всей территории, это теперь такой тренд - меньше говорить, больше делать и показать, что власть, оказывается, умеет быть эффективной.

Будут и новые дома, Хабаровский край планирует через четыре года строить до миллиона «квадратов» в год. То есть жильем будут обеспечены все, в том числе молодые семьи и социально уязвимые люди.

- Занимаемся и вопросами предоставления жилья детям-сиротам. Совместно с депутатским корпусом запустили новаторский механизм. Принят краевой закон, позволяющий детям-сиротам старше 25 лет получать социальную выплату на приобретение жилых помещений. Я благодарю прокуратуру Хабаровского края, депутатов за поддержку этого законопроекта! Правительству края поставлена задача – подготовить детальный план ликвидации очереди с учетом нового инструмента поддержки, - заявил Михаил Дегтярев во время своего отчета.

Тут достаточно вспомнить, как года три назад дети-сироты устроили многодневный пикет у здания правительства Хабаровского края, жильем выпускников детских домов не обеспечивали десятилетиями. Теперь все иначе, причем изменения происходят очень быстро. И главное - результат осязаем, как говорится, вот она, новая квартира.

И впервые за много лет ведомственное жилье стали получать медики. Квартиры им дают в новостройке в Хабаровске, с гарантией дальнейшей приватизации.

Люди и деньги

Почему, рассказывая о прежних годах, приходится говорить о застое в Хабаровском крае? А денег нормальных не было, людям оказывали соцподдержку по старым лекалам.

- Но что выяснилось. Практически все пособия не индексировались с 2012 года! Почти десять лет. Но цены-то не стоят на месте. Поэтому мной было принято решение об индексации с 1 января 2021 года всех социальных выплат. К примеру, теперь семья при рождении в ней третьего ребенка получит краевой материнский капитал в сумме 260 тысяч рублей. В целом же индексация затронет более 49 тысяч семей с детьми, - заявил Дегтярев.

Важно ли это? Очень. Дегтярев дает понять: люди могут рассчитывать на власть.

Получили долгожданную поддержку и автовладельцы. Прежнее руководство региона отказалось от снижения ставок транспортного налога, не пошло навстречу жителям. Не убеждал и пример соседнего Приморья, где налог был гибким и «вменяемым». Теперь справедливость добралась и до Хабаровского края. Без резких движений и скандалов Михаил Дегтярев сделал для автолюбителей то, что и должна делать власть, - упростил жизнь.

- В Хабаровском крае ставки были самыми высокими на Дальнем Востоке. Решение, которое мы приняли, позволяет снизить затраты на содержание автомобиля для 96 процентов владельцев. Также я внес законопроект по льготе в 50 процентов для электромобилей, - сказал Дегтярев.

Будет легче жить и хабаровским «северам», где бизнес, и большой и малый, платит огромные деньги за электричество. Понятно, что при существующем положении дел бизнес становится «золотым», а товары, произведенные на такой электроэнергии, беспредельно дорогими.

- Вы знаете, с 2017 года на территориях Дальнего Востока заработал механизм выравнивания тарифов на электрическую энергию до среднероссийского уровня. По непонятным для меня причинам такое выравнивание для Хабаровского края не применялось.

Я могу напомнить, что на наших «северах», в зонах децентрализованного энергоснабжения, малый бизнес получает электрическую энергию по тарифам 35, 50, 80 рублей/кВт/ч! Ни о каком развитии не может быть и речи!

После моего обращения к председателю правительства России Михаилу Мишустину в Благовещенске впервые приняты решения о распространении на территорию Хабаровского края механизма выравнивания тарифов на электрическую энергию. Как раз в зонах децентрализованного энергоснабжения. Заработает этот механизм с 1 января 2022 года.

- Это важная штука с позиции того, каким образом формируется себестоимость производства. Мы в какой то мере - весь Дальний Восток - находимся в ловушке энерготарифов, мы не подключены к общесетевым перебросам, мы в какой-то мере изолированный район. И с этой точки зрения было принято решение, чтобы создать равные условия для производителей за счет выравнивания тарифов. Но в так называемую первую очередь Хабаровский край не попал. Думаю, что выравнивание тарифов для Хабаровского края - очень важная штука, дело сдвинулось с мертвой точки. Дегтярев, конечно, молодец, что сумел это доказать и подвиг центр на перспективные движения по отношению к Дальнему Востоку, - заявил Олег Ревзин, советник научного руководителя Института экономических исследований Дальневосточного отделения Российской академии наук.

Получат скидку на коммунальные платежи и те жители Хабаровского края, чьи дома получают услуги от котельных, это тоже важно, прежде всего для районов, удалённых от центра.

Строго говоря, Дегтяреву за 10 месяцев удалось сделать то, что у прежней власти не получалось сделать и за десять лет. Жили по инерции, работали по привычке. А у Михаила Дегтярева просто другие привычки, его мировоззрение формировалось вне этой закостенелой системы Хабаровского края. Системы, от которой ему удалось почти безболезненно, без резких движений избавиться.

Выступление Михаила Дегтярева перед депутатами краевой думы и общественностью вызвало положительные оценки даже у скептиков, критиковавших исполнительную власть.

- Я критически отношусь к нашей исполнительной власти, к любой. Но с приходом Дегтярева я, вы знаете, его деятельность стал оценивать положительно. Во-первых, лаконично. Во-вторых, по существу и конкретно он всё говорил. И самое главное - он владеет ситуацией. Казалось бы, приехал на Дальний Восток, не зная его, молодой, с техническим образованием. Тут надо заметить, что я уважаю техническое образование у управленцев. Математический склад ума позволяет логически верно строить свои суждения и хорошо организовывать свою работу. Он сразу поехал «по земле», по районам, встречался с людьми. Обстановка во время его приезда в Хабаровск была непростой - социальная напряжённость, потом коронавирус, положение края было сложным. Достался ему дефицитный бюджет и большой госдолг, более 50 млрд рублей.

Но Дегтярев знает свое дело, мне это импонирует, он владеет деталями, всегда говорит по существу. Он знает, что творится в конкретных населённых пунктах. Ему во время доклада задавали вопросы представители всех думских фракций, он на все вопросы ответил очень четко. И он не боится отвечать, это важно, — сказал Вадим Заусаев, председатель ученого совета Дальневосточной народной академии наук.

Степан Шишкин