Новости
Хабаровчане показали семейные артефакты
Музей истории города Хабаровска отметил лучших хранителей семейных ценностей
На торжественной церемонии, посвященной открытию XIV ежегодной городской выставки «Семейная реликвия. Семейная коллекция», прозвучало немало добрых слов в честь лауреатов.
Так здорово, когда люди делятся прекрасным с другими и не дают пропасть памяти о событиях и людях. Нина Акимова продемонстрировала собрание предметов, что всю жизнь окружали дальневосточного композитора Николая Менцера. Человек сильной судьбы, он долгие годы посвятил собиранию и пропаганде национальной музыки коренных народов.
Или возьмем большую семью Душечкиных, презентовавших на выставке историю своего рода. Целый том получился - «Теплый дом Душечкиных», написала его прямой потомок - Ольга Крупнова. Найдите книгу, прочтите. Может, и вас она подвигнет на «семейные копания»?
Сумел многое разузнать и документально подтвердить информацию о своих предках - супругах Черкуновых их потомок Владислав Андреев. И как интересно рассказывала о своей коллекции домашних вещей и предметов Оксана Савчук! Повествование о предках подтверждалось личными вещами – рубашкой-вышиванкой, расшитым рушником и иными предметами дамского рукоделия.
За каждой вещью, представленной на выставке «Семейная реликвия. Семейная коллекция», стоит история - история семьи, история страны. Супница, набор венской мебели - стол, кресло и два стула, фарфоровые статуэтки для Алены Отяна не просто вещи, это родовая память от прапрадедушки и бабушки.
Удивительно функциональные изделия из бересты представил Валентин Самар. В ходе экскурсии он поведал душещипательную историю из детства о проверке на прочность. Его, маленького мальчика лет пяти, на неделю оставили одного в тайге с минимальным запасом еды. С опухшим от комарья лицом подползал к костру, подбрасывая поленья, дабы огонь не потух.
Отдельно хочется отметить личные коллекции как действующих, так и бывших сотрудников городского музея, которые обеспечили больше половины успеха выставки. Открывает вернисаж коллекция мелких монет средневековой Руси, что презентовал Сергей Меховщиков. «Это так, по ходу дела, собираю без фанатизма», - отмахивается заведующий отделом исторических исследований и выставочной работы. Проволочные монеты XIV-XVII веков совсем не мелочь - история государства Российского. Почему проволочные? Приходите в музей и узнаете.
Денежную тему подхватывает чета Громовых, заразившаяся коллекционированием благодаря супруге Наталье, которая проходила практику в музее истории города Хабаровска. И хотя сейчас она в декретном отпуске, но общение со специалистами повлияло на выбор увлечения. «Мы с мужем увлеклись нумизматикой, в коллекции в основном металлические деньги советского времени и современного российского периода. Все показать не смогли - очень увесистый «том» получается», - рассказывает Наталья Громова.
Ольга Эйсмонт, долгое время работавшая в музее истории Хабаровска, продемонстрировала часть своей семейной коллекции модных в начале - середине прошлого века вещей. А где все остальное: флакончики, сумочки, перчатки, веера и прочие дамские штучки? «Для начала их надо привести в порядок, собрать и обработать дополнительную информацию. Ведь за каждой вещью – целая история», - парирует музейный работник со стажем.
Художник-реставратор музея истории Хабаровска Сергей Кратенко представил часть сервировки семейного стола - кофейный сервиз конца XIX века. «Там на донышке остались следы серебряного напыления. Сбоку металл содрали зубным порошком, усердно полируя сервиз», - рассказал историю исчезновения благородного блеска Сергей Кратенко.
И как не сказать доброе слово научному сотруднику Гродековского музея Олегу Вавилину, предоставившему для экспонирования часть своей коллекции холодного оружия XIX века? На этот раз коллега показывает в городском музее небольшое собрание парадных, мундирных шпаг различных ведомств Российской империи. «Это не боевое оружие, скорее, церемониальные предметы», - рассказал Сергей Меховщиков.
Вот так совместными усилиями сотрудников музея и неравнодушных граждан состоялось открытие такой чудесной, по-семейному милой выставки. И что мешает другим специалистам, к примеру, отдела исторических исследований, что в последнее время все чаще выезжают на копы древних курганов в свои законные отпуска, похвалиться достижениями? Не верю, что в загашнике не найдется достойных предметов для демонстрации.
Есть в городском музее и иные, несколько скрытые резервы. Думается мне, если каждый из сотрудников вспомнит о своих семейных реликвиях, то не одну подобную выставку можно организовать.
Присоединяйтесь, у нас хорошая компания.
Андрей Дунаевский
Фото автора
Музей истории города Хабаровска находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 85. Работает ежедневно с 10:00 до 18:00; касса работает с 10:00 до 17:00. Четвёртая пятница месяца с 10:00 до 21:00. Выходной - понедельник. Справки по телефону: 46-09-58.