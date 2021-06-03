Хабаровчане показали семейные артефакты

Музей истории города Хабаровска отметил лучших хранителей семейных ценностей

На торжественной церемонии, посвященной открытию XIV ежегодной городской выставки «Семейная реликвия. Семейная коллекция», прозвучало немало добрых слов в честь лауреатов.

Так здорово, когда люди делятся прекрасным с другими и не дают пропасть памяти о событиях и людях. Нина Акимова продемонстрировала собрание предметов, что всю жизнь окружали дальневосточного композитора Николая Менцера. Человек сильной судьбы, он долгие годы посвятил собиранию и пропаганде национальной музыки коренных народов.

Или возьмем большую семью Душечкиных, презентовавших на выставке историю своего рода. Целый том получился - «Теплый дом Душечкиных», написала его прямой потомок - Ольга Крупнова. Найдите книгу, прочтите. Может, и вас она подвигнет на «семейные копания»?

Сумел многое разузнать и документально подтвердить информацию о своих предках - супругах Черкуновых их потомок Владислав Андреев. И как интересно рассказывала о своей коллекции домашних вещей и предметов Оксана Савчук! Повествование о предках подтверждалось личными вещами – рубашкой-вышиванкой, расшитым рушником и иными предметами дамского рукоделия.

За каждой вещью, представленной на выставке «Семейная реликвия. Семейная коллекция», стоит история - история семьи, история страны. Супница, набор венской мебели - стол, кресло и два стула, фарфоровые статуэтки для Алены Отяна не просто вещи, это родовая память от прапрадедушки и бабушки.

Удивительно функциональные изделия из бересты представил Валентин Самар. В ходе экскурсии он поведал душещипательную историю из детства о проверке на прочность. Его, маленького мальчика лет пяти, на неделю оставили одного в тайге с минимальным запасом еды. С опухшим от комарья лицом подползал к костру, подбрасывая поленья, дабы огонь не потух.

Отдельно хочется отметить личные коллекции как действующих, так и бывших сотрудников городского музея, которые обеспечили больше половины успеха выставки. Открывает вернисаж коллекция мелких монет средневековой Руси, что презентовал Сергей Меховщиков. «Это так, по ходу дела, собираю без фанатизма», - отмахивается заведующий отделом исторических исследований и выставочной работы. Проволочные монеты XIV-XVII веков совсем не мелочь - история государства Российского. Почему проволочные? Приходите в музей и узнаете.

Денежную тему подхватывает чета Громовых, заразившаяся коллекционированием благодаря супруге Наталье, которая проходила практику в музее истории города Хабаровска. И хотя сейчас она в декретном отпуске, но общение со специалистами повлияло на выбор увлечения. «Мы с мужем увлеклись нумизматикой, в коллекции в основном металлические деньги советского времени и современного российского периода. Все показать не смогли - очень увесистый «том» получается», - рассказывает Наталья Громова.

Ольга Эйсмонт, долгое время работавшая в музее истории Хабаровска, продемонстрировала часть своей семейной коллекции модных в начале - середине прошлого века вещей. А где все остальное: флакончики, сумочки, перчатки, веера и прочие дамские штучки? «Для начала их надо привести в порядок, собрать и обработать дополнительную информацию. Ведь за каждой вещью – целая история», - парирует музейный работник со стажем.

Художник-реставратор музея истории Хабаровска Сергей Кратенко представил часть сервировки семейного стола - кофейный сервиз конца XIX века. «Там на донышке остались следы серебряного напыления. Сбоку металл содрали зубным порошком, усердно полируя сервиз», - рассказал историю исчезновения благородного блеска Сергей Кратенко.

И как не сказать доброе слово научному сотруднику Гродековского музея Олегу Вавилину, предоставившему для экспонирования часть своей коллекции холодного оружия XIX века? На этот раз коллега показывает в городском музее небольшое собрание парадных, мундирных шпаг различных ведомств Российской империи. «Это не боевое оружие, скорее, церемониальные предметы», - рассказал Сергей Меховщиков.

Вот так совместными усилиями сотрудников музея и неравнодушных граждан состоялось открытие такой чудесной, по-семейному милой выставки. И что мешает другим специалистам, к примеру, отдела исторических исследований, что в последнее время все чаще выезжают на копы древних курганов в свои законные отпуска, похвалиться достижениями? Не верю, что в загашнике не найдется достойных предметов для демонстрации.

Есть в городском музее и иные, несколько скрытые резервы. Думается мне, если каждый из сотрудников вспомнит о своих семейных реликвиях, то не одну подобную выставку можно организовать.

Присоединяйтесь, у нас хорошая компания.

Андрей Дунаевский

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Музей истории города Хабаровска находится по адресу: г. Хабаровск, ул. Ленина, 85. Работает ежедневно с 10:00 до 18:00; касса работает с 10:00 до 17:00. Четвёртая пятница месяца с 10:00 до 21:00. Выходной - понедельник. Справки по телефону: 46-09-58.