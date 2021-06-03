Хабаровские «Амурские волны»: больше, чем просто мелодии

Фестиваль «Амурские волны» - это больше, чем просто мелодии. Это возможность увидеть, это возможность услышать, это возможность понять. Язык музыки не нуждается в переводе. Такой фестиваль поднимает настроение и соединяет людей.

С коллегой, что в мелодиях дока, обязанности распределили просто – под его вниманием камерные мероприятия. Я же обеспечиваю «работу в поле» - открытые площадки, плац-концерты и плац-парады. Так сказать, бодрая музыка на свежем воздухе.

Хотя без исключений не обошлось: специально посетил концерт оркестра суворовцев Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова. И удалось заглянуть к ним за кулисы в гримерки. Там они - обычные пацаны, на сцене - профессиональный коллектив.

Вырабатывая правильный голос

Солист Павел Гладышев - великолепный бас, считает, что военная форма не помеха: «Учеба в училище помогла мне улучшить свои исполнительские возможности и обрести уникальные знания. Армейская стезя позволяет многое понять и прочувствовать гораздо глубже, чем в обычных условиях. Что касается голоса, для меня он, скорее, не командный глас, а вокальный дар. Профессионально начал заниматься вокалом немногим более года, и пока что в репертуаре -несколько классических арий русских и зарубежных композиторов. Даже для себя мне предпочтителен классический репертуар, ведь он просто обязан исполняться технически правильно и более прочувствованно, чем шлягеры или военные песни. Моя душа хочет, чтобы я стал великим оперным певцом. А что касается погон, так они моим занятиям не помеха».

Илья Фролов, учась на третьем курсе, на концерте в рамках IX фестиваля «Амурские волны» выступал в роли дирижера хора. Забегая вперед, скажу, справился на «отлично». Оказывается, суворовцем-музыкантом Илья стал не с бухты-барахты: «Это решение было общим - как родителей, так и бывших преподавателей из Нижегородского хорового колледжа. Нижний Новгород стал для меня «тесным» - я выбрал карьеру военного музыканта. С родителями принял решение двигаться дальше, для этого переехали в другой город. Хотя у меня родители не имеют к музыке никакого отношения, из всей семьи музыкой профессионально занималась только бабушка. Именно она дала мне первые уроки. Первоначально я освоил фортепьяно, далее хоровое пение и вокал. Родители, поддерживая меня в начинаниях, предложили дальнейшее обучение в суворовском училище. Тем более что воинская дисциплина в сочетании с самодисциплиной важны для музыканта».

По словам дирижера оркестра суворовцев Игоря Андрюшина, музыканты легко находят понимание: «Мы с ними на одной волне. Над объединением курсантов в общий оркестр работают не только преподаватели - музыканты и дирижеры, но и воспитатели, что прививают этим детям общие понятия, такие как долг и честь. Преподаватели музыки заинтересовывают курсантов свободой творчества. Музыкант с большой буквы воспитывается на классической музыке. Большое внимание в училище уделяется оригинальной музыке, что писали военные капельмейстеры. На концерте мы исполняем одно из таких произведений - «Марш танкистов», написанный Семеном Чернецким». Классика не стареет.

Шоу продолжается

Могу сказать, что музыкальные шоу (называть это «выступлениями» на площади Славы нельзя) прошли как всегда – при активной поддержке благодарной публики. Такая добротная и плотная солянка из смешения жанров мелодий и стилей.

Я знал, что и наши – военный оркестр штаба Восточного военного округа – будут классику играть, но Иоганна Себастьяна Баха в таком исполнении не признал. «Вы дальше слушайте, это Бах, но в оригинальной аранжировке», - заверил начальник военно-оркестровой службы штаба ВВО Вадим Пахомов. Вслушался и точно – он, Иоганн Себастьян Бах! Но как-то резко, ритмично и очень необычно. Сумели!

Специально два раза ходил на площадь Славы, чтобы понять: не показалось ли, не музыкой ли навеяло ассоциации. Нет, действительно, среди некоторых аранжировок угадывались «тяжелые запилы» из репертуара AC/DC, а вот прозвучал солидный кусок из Led Zeppelin. Рок – не мода, он вечен!

По словам начальника Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации Сергея Дурыгина, музыканты не почивают на лаврах: «Работаем в архивах, знакомимся с оригинальными партитурами. Не все из успешных проектов прошлого можно сразу привнести в нашу действительность. Тогда и состав духовых оркестров был иной, и требования отличались от нынешних».

Сводный оркестр ВДВ – Улан-Удэ, Уссурийска и Хабаровска ударной музыкой открывал показательные вступления «силового блока». Действительно, куда без «балета» от десантников и спецназа из 14 бригады ГРУ! Я такого представления еще не видел, в этот раз среди боевиков-мужчин три дамы были, руками и ногами показали, кто тут слабый пол. Что вы, в таком случае музыка отступает на второй план, тут движения – все: с дымом и огнем, с разбиванием кирпичей кулаком, а деревянных досок – головой.

Шагом марш

До слез довел своими находками в виде табличек «Я - султан», «Земная ось», «Старая сосна», что «иллюстрировали» попурри из мелодий Александра Зацепина, Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации под управлением Сергея Дурыгина. И тут вспоминается «музыкальная фраза» из кинематографической истории про тетушку Чарли из Бразилии: «Сыграйте нам, пожалуйста, что-нибудь трогательное - очень люблю трогательную музыку. Да, да сыграйте нам военный марш, да погромче» - «Но я не знаю трогательных маршей»… Простите, музыкой навеяло.

Но самое демократичное, самое интересное из всех представлений – все-таки марш-парад оркестров по улице Муравьева-Амурского. Когда музыкант - на расстоянии вытянутой руки, когда слышишь каждый звуку и комментарий дирижера по ходу действия. Или когда во время прохода оркестра десантников музыкант на пару секунд вылетает из строя, чтобы пожать руку мальцу в голубом берете.

Жаль, что во время марш-парада и последующего концерта на площади Ленина опять был дождь, который рассеялся только ко второй половине дня. Обидно еще и то, что не приехали гости из других стран, увы, в этом году фестиваль получился не международный. Зато наши любимые «шотландцы» прислали видеооткрытку с обращением и пожеланием грядущих встреч.

Спасибо музыкантам, что сыграли. Спасибо зрителям, что были внимательны и отзывчивы. Спасибо обеспечивающим порядок силовым структурам и волонтерам, что были корректны.

Был праздник, было настроение, была музыка. Все только начинается, оркестр, марш!

Андрей Дунаевский

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