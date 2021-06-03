Дегтярев отстоял региональный бренд — эксперты о сохранении видов Хабаровска на 5-тысячной купюре

Символы города останутся в дизайне банкнот

Эксперты считают, что Михаил Дегтярев показал, что он умеет договариваться с федеральной властью и четко улавливает запросы жителей региона.

В истории с пятитысячной купюрой и Михаил Дегтярёв, и Эльвира Набиуллина проявили себя как государственники. Показательно, что Дегтярёв прислушался к мнению жителей края, разделил его и отстоял в Центробанке. Думаю, что врио губернатора понимает, что наличие Амурского моста на «пятерке» — это не просто некая амбиция, но важная составляющая регионального бренда. Глядишь, какие-нибудь ответственные лица в столице, взглянув на купюру, лишний раз задумаются о нуждах хабаровчан…

И Эльвира Сахипзадовна поступила мудро. Сделала выбор не в пользу графических изысков дизайнера монетного двора, а поддержала мнение жителей Хабаровского края.

Хотя по моему мнению, не так важно, какой город изображён на купюре, главное — чтобы эти купюры были в достаточном количестве в кошельках жителей края, — заявил руководитель коммуникационной группы «Медиатехнологии» Владимир Чернышов.

Ранее сообщалось, что Дегтярев на встрече с Эльвирой Набиуллиной заявил — жители региона крайне негативно отреагировали на решение Центробанка заменить виды Хабаровска на 5-тысячной купюре символами Екатеринбурга.

Набиуллина не только прислушалась к настроениям жителей Хабаровского края, но и озвучила решение Москвы — Хабаровск не исчезнет с 5-тысяных купюр, Центробанк пересмотрел свое решение.

Дегтярев последователен и старается сделать Хабаровский край узнаваемым, уверены эксперты. Кроме того, он меняет региональную политику, которая в бытность его предшественников ориентировалась на противостояние с федеральным центром.