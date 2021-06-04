Питерские соглашения позволят Хабаровскому краю закончить давно остановленные стройки

Михаил Дегтярёв на ПМЭФ договорился с «Ростехом» завершить строительство медицинских объектов Комсомольска

Делегация Хабаровского края сейчас работает в Санкт-Петербурге на экономическом форуме, возглавляет её Михаил Дегтярев.

Нынешний форум стал весьма выгодным для региона. В частности правительству Хабаровского края удалось достигнуть договорённость с корпорацией «Ростех» о достройке детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре и строительстве центра медицинской реабилитации на базе санатория «Уссури». Ориентировочная стоимость проекта составит 3,7 млрд. руб.

Напомним, медицинские объекты в Комсомольске долго время были заморожены на неопределённое время. Детские поликлиники были вынуждены ютиться на первых этажах жилых пятиэтажек.

«Ростех» уже активно участвует в жизни города президентского внимания. Ранее Михаил Дегтярев привлёк госкорпорацию для «оживления» ВПК в городе: «Ростех» обеспечил находящиеся в Комсомольске-на-Амуре оборонные заводы заказами до 2028 года. Амурский судостроительный завод получил контракт на строительство 6 корветов для нужд ТОФ, а филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ» завершил разработку и начал серийное производство истребителей пятого поколения, Су-35С.

Кроме того, хабаровская делегация подписала соглашение о сотрудничестве с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева. Важный для региона документ завизировал Михаил Дегтярев.

Мы подписали соглашения о партнерстве по реализации совместных проектов в сфере образовательной, научно-практической, исследовательской и экспериментальной деятельности по направлениям, имеющим приоритетное значение, а именно: по новым технологиям в строительстве, медицине, энергетике, экологии, включая проектирование и внедрение технологий глубокой утилизации и нейтрализации многокомпонентных отходов, участию в проектах по «зеленой» экономике в прибрежных районах Охотского моря и реки Амур, агротехнологиям, — озвучил совместные планы Михаил Дегтярев.

Также на форуме была представлена хабаровская краевая программа «Дом дальневосточника».

Совсем недавно запустили в крае инициативу, которую назвали флагманский проект «Дом дальневосточника». Под развитие индивидуального жилищного строительства. Причем на основе деревянного домостроения. Из местного сырья. В настоящее время из местного сырья дома в крае не выпускаются. Ориентируемся выйти на выпуск до тысячи домокомплектов в год. Предложение Министерству по развитию Дальнего Востока — развернуть проект деревянного домостроения на весь Дальний Восток. Чтобы сформировать объем спроса для наших лесопромышленников, — заявил Дегтярев.

А повестка макрорегиона стала специальной частью Питерского международного экономического форума. 3 июня Михаил Дегтярев на сессии «Дальний восток: от ресурсной экономики к промышленности высоких переделов» стал ключевым спикером в обсуждении процесса перенастройки промышленного контура Дальнего Востока, шагов для сохранения темпов роста и качественных структурных сдвигов и других актуальных вопросов.