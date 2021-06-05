Хабаровчане заводят свои «аптекарские» огороды

Коллега привезла из отпуска тысячи три фотографий. А смотреть когда? Лето: если не работа, то дача, и наоборот. «Ну, Аптекарский огород-то тебя, наверняка, заинтересует», - подзуживает меня путешественница как «главного» редакционного ботаника.

Я, конечно, понимаю, что Аптекарский огород – всего лишь название старейшего ботанического сада страны, но ведь когда-то при Петре I он все-таки был огородом! Пока, вероятно, царь не посадил здесь ель, пихту и лиственницу «для научения граждан в их различии». Вот и ходят до сих пор сюда студенты МГУ на лекции и занятия, на практику и экскурсии, получают экологическое образование школьники, да и просто «в университетском саду много милого мужичья да бабья», как в свое время отмечал Репин, Илья Ефимович.

Слушая историю сада, невольно сопоставляю с местными реалиями. «…Все заборы, окружавшие Ботанический сад, оказались разобранными окрестными жителями, и сад превратился в проходной двор, от чего весьма пострадали все насаждения… Впрочем, ограждение сада скоро удалось восстановить, но оранжереи, равно как и культуры открытого грунта, остались в прежнем состоянии. Большинство этих культур было уничтожено, и в голодные годы на их месте разводились овощи…» - так описывал ситуацию начального советского периода один из директоров Константин Мейер.

Разруху и упадок двадцатых он сравнивал с уроном, нанесенным пожаром 1812 года. Хабаровск Наполеона не видел, да и упадок в его места, где горожане научались бы «в различии», пришел значительно позже. Но вот за год уже дважды обращали внимание на дендрарий, активно проводили субботники. Может, и у нас когда-то сложится свой Аптекарский огород?

Размышляю, вскапывая «аптекарскую» грядку, – пока на ней только один постоянный жилец: мята. В этом году поселятся еще мелисса и чабрец, сальвия, она же шалфей, и календула. Не то чтобы озаботилась медицинскими проблемами, просто очень люблю попить душистого дачного чаю под грушей и надеюсь, что календула сможет отпугнуть противных 28-точечных коровок от картошки. А шалфей? Да пусть для красоты растет.

Ирина Северцева

Фото Елены Киреевой

Мелисса – многолетнее растение, вырастить которое можно через рассаду. Высаживать в открытый грунт следует, когда минуют холода. Неприхотлива, на одном месте может расти до 10 лет, правда, с шестого года жизни морозостойкость ее снижается. Любит солнечные места, защищенные от холодных ветров.

В первый год требует больше внимания: полива в засуху, рыхления и прополки. Как только побеги начинают зацветать, проводят обрезку, оставляя кустик высотой 10 сантиметров. За сезон можно собрать 4 урожая. После обрезки подкармливают жидкими минеральными удобрениями.