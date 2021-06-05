В Хабаровском крае и ЕАО «кукушки» не любят платить алименты

Лишили детей куска хлеба - оказались в долговой яме

К пяти месяцам лишения свободы приговорил Ванинский районный суд многодетную мать-кукушку. Правда, почему-то счел возможным это наказание назначить условно. Женщина, которую в конце концов даже лишили родительских прав, задолжала трем своим несовершеннолетним ребятишкам более миллиона рублей. Если сказать точнее, то очень даже нескромную сумму в 1026789 рублей 62 копейки.

В процессе она со всеми обвинениями согласилась, много чего наобещала, попросила даже рассмотреть ее дело в особом порядке, заявив вместе с адвокатом ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Ей пошли навстречу.

Конечно, если эта дама наконец устроится на работу и начнет выплачивать деньги, то решение окажется в пользу детей. Но меня смущает тот факт, что женщина практически все это время вела асоциальный образ жизни, в Центр занятости населения за постановкой на учет в качестве безработной не обращалась, вообще никаких мер к трудоустройству не предпринимала и всячески уклонялась от уплаты алиментов.

Она даже по этому поводу сначала была подвергнута административному аресту на десять суток. А потом так же, как и сейчас, по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ, получила пятимесячный условный срок наказания. За неуплату родителем без уважительных причин, в нарушение решения суда, средств на содержание несовершеннолетних детей, совершенное неоднократно.

Тогда Ольга Владимировна даже устроилась на работу и стала платить какие-то копейки на ребятишек. В мае 2020 года ее годовой так называемый испытательный срок закончился. И что изменилось? Все началось, как говорится, по следующему кругу…

А вот в Еврейской автономии суд оказался куда более суровым. За долги по алиментам там жительницу поселка Николаевка приговорили к реальному сроку лишения свободы. Все за то же преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 157 УК РФ. Об этом рассказала старший помощник прокурора области Жанна Крепкогорская.

По ее словам, женщина, являясь матерью двух несовершеннолетних детей, была лишена родительских прав. И, будучи обязанной судом ежемесячно выплачивать третью часть своего заработка и иных доходов на их содержание, злостно уклонялась от своих обязанностей. Несмотря на неоднократные предупреждения судебного пристава-исполнителя, мер к трудоустройству не предпринимала, материальной и иной помощи детям женщина не оказывала. В результате задолженность по алиментам составила более 670 тысяч рублей.

Как было установлено, ранее по приговору суда за аналогичное преступление она уже отбывала наказание в виде лишения свободы. Однако должных выводов для себя так и не сделала. И вновь продолжала уклоняться от исполнения алиментных обязательств. Кроме того, она неоднократно привлекалась к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание своих детей с назначением наказания в виде обязательных работ.

С учетом позиции государственного обвинителя, старшего помощника прокурора Смидовичского района Анастасии Серпутько, а также полного признания вины подсудимой суд назначил женщине наказание в виде пяти месяцев лишения свободы. С отбыванием наказания в колонии-поселении.

Вадим Решетняк