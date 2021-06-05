Комсомольский футболист будет участвовать в чемпионате Европы

Юрий Газинский, который прославился на весь мир

Сейчас на футбольном горизонте затишье. Но это временное явление. Ведь уже 11 июня стартует «отложенный» чемпионат Европы, который в прошлом году не состоялся из-за коронавируса. Что ж, будем болеть за наших. Тем более что в составе сборной России есть игроки, которые в свое время выступали за хабаровский СКА. Среди них – вратарь Юрий Дюпин и защитник Андрей Семёнов. А Юрий Газинский находится в ближайшем резерве.

Кстати, насчет Газинского… Помните, кто забил первый гол на чемпионате мира 2018 года, который проходил в России? Да-да, именно он – воспитанник комсомольского футбола, который в одночасье прогремел на весь мир. Тот мяч, как мы теперь понимаем, раскрепостил нашу команду, и подопечные Станислава Черчесова камня на камне не оставили от Саудовской Аравии - 5:0.

Между тем с той поры минуло уже три года, а кажется, что это было только вчера. Что ж, давайте вспомним тот гол Газинского, а заодно пройдемся по биографии самого Юры. Как вышло, что паренёк из провинциального города, где, к слову, сейчас даже нет своей команды мастеров, «допрыгнул» до чемпионата мира.

«Юра, забивай!»

Надо сказать, что накануне мундиаля российскую сборную не критиковал, пожалуй, только ленивый. Команда и правда не блистала в товарищеских матчах в преддверии мирового турнира (видимо, темнила), зато потом как «выстрелила».

Кто бы что ни говорил, а результат по сегодняшним меркам российского футбола действительно впечатлил. Шутка ли, до этого в крайний раз до четвертьфинала наша (тогда еще советская) сборная доходила в далеком 1970-м в Мексике.

Эх, совсем немного ребятам на домашнем чемпионате мира не хватило до выхода в полуфинал (тогда бы удалось повторить достижение еще более далекого 1966 года). Однако вернемся к Газинскому.

- Когда Головин с угла штрафной навесил на противоположный угол вратарской, куда устремился Газинский, я буквально закричал: «Юра, забивай!», и он забил, - вспоминает те события первый тренер звёздного комсомольчанина Тагир Галиев. - Вместе со мной радовалась вся Россия и прежде всего его родной Хабаровский край и Комсомольск. Юра своим трудом заслужил попадание в сборную, куда, как известно, за красивые глаза не берут, и оправдал возложенные на него надежды. Он настоящий герой.

Кстати, Тагир Галиев хорошо помнит, как мама Газинского привела своего сына в детско-юношескую футбольную школу «Смена». Тогда ему было лет шесть, а все ребята, которые там занимались, были на пару-тройку лет старше.

- Юра - совсем ещё ребёнок, кеды чуть ли не на два размера больше. Думаю: куда такого брать, пусть подрастёт. Но мама уговорила меня, - продолжает Тагир Галиев. - Парнишка действительно оказался очень трудолюбивым и способным.

Председатель Федерации футбола Комсомольска-на-Амуре Сергей Воробьев тоже знает Газинского с детства.

- Условия для тренировочного процесса в лихие 1990-е были, мягко говоря, неважные, - рассказывает Сергей Воробьев. - Поля отвратительные! Но именно на них рос и мужал будущий игрок сборной России. Большое спасибо надо сказать тренерам нашей ДЮСШ, которые работали с ним на протяжении десяти лет.



Из Комсомольска – в высшую лигу через Владивосток

Когда Газинский учился уже в старших классах, известный комсомольский специалист Виктор Игнатенко формировал сборную из ребят 1987–88 годов рождения. Юру тоже взял.

- Потом Газинский попал в дубль «Смены», который я как раз тогда тренировал, - вспоминает Виктор Игнатенко. - В 2007-м принимаю основную команду и беру с собой Юру. В год дебюта он, конечно, игрового времени получал немного, зато уже на следующий сезон начал играть постоянно, забивал. Ну а в 2009 году Газинский уже стал лидером «Смены».

Естественно, молодым дарованием заинтересовались клубы более высокого уровня. Предложения поступили сразу от трёх команд - самарских «Крылышек», хабаровского СКА и владивостокского «Луча».

- Мы не стали форсировать события и решили, что в премьер-лигу, где выступали «Крылья Советов», Юре ещё рано: пусть в первом дивизионе вначале поиграет, - продолжает Виктор Игнатенко. - Правда, с Хабаровском, где тогда «командовал парадом» Сергей Горлукович, у Газинского не сложилось. Зато сложилось с «Лучом», где он провёл несколько сезонов, окреп. Как-то звонит: «Зовут в московское «Торпедо». Говорю ему: «Иди, конечно, будешь на виду у известных клубов». Так оно и вышло, через «Торпедо» Юра попал в «Краснодар», где его потенциал уже окончательно раскрылся.

Однако вернемся к Хабаровску. С армейцами зимой 2010 года Юра действительно съездил на сборы. И олимпийский чемпион 1988 г. Сергей Горлукович отказываться от перспективного футболиста не собирался. Но Газинский по собственному желанию покинул расположение СКА.

Ну не сложились у него отношения с Сергеем Вадимовичем, который (что греха таить) довольно своеобразно общался с игроками и мог ребят, как говорится, с грязью смешать. Такой характер «великого и ужасного» Горлуковича по нраву был не каждому.



Решающий «удар» в доску

Так, минуя главную команду родного края, Юрий попал вначале в ФНЛ, а затем и в премьер-лигу. Жаль, конечно, но прошлого уже не вернешь. «Спасибо» Горлуковичу. Впрочем, продолжим тему воспоминаний о Газинском тех, кто его знает с детства.

- Юра - скромный, порядочный и трудолюбивый парень, - говорит бывший генеральный директор ФК «Смена» (Комсомольск-на-Амуре) Юрий Жуков. - Помню, пришёл он к нам в клуб, конечно, сыроватым. Что вы хотите, совсем ещё пацан! Но сразу было видно: парень с задатками и амбициями. Всего добился своим трудом. Очень рад, что он закрепился в сборной. И за всю команду рад.

Кстати, Газинский продолжает держать связь со своими комсомольскими тренерами. Пока мама жила в Городе юности (позже Юра перевез ее в Краснодар), он отпуск нередко проводил в родном городе и даже принимал участие в зимнем футбольном турнире «Морозко».

Ещё одна интересная деталь: пока Виктор Игнатенко тренировал дубль «Смены», Юрий Газинский, что называется, шефствовал над командой, благодаря которой он вышел в люди.

- На протяжении нескольких лет Юра снабжал нас мячами, бутсами, формой и другой экипировкой, - рассказывает Виктор Игнатенко. - Мы и сейчас всё время на связи. После той игры с Саудовской Аравией я звонил Газинскому и поздравил его с голом и победой. А Юра, в свою очередь, поблагодарил меня за всё, что я для него сделал. После исторического гола на чемпионате мира в соцсетях стали писать: «Надо Газинскому присвоить звание «Почётный гражданин Комсомольска».

И хотя почетным гражданином родного города Юра пока так и не стал, о Комсомольске-на-Амуре не забывает и сейчас. Несколько лет назад на стадионе «Авангард» открыли мемориальную доску легендарному советскому футболисту и тренеру Николаю Старостину, который во второй половине 1940-х тренировал комсомольское «Динамо». Деньги собирали всем миром, а решающий «удар» нанес именно Юрий Газинский, внесший недостающую сумму.

…Увидим ли мы Юру на чемпионате Европы? Поживем – увидим. Многое сейчас зависит от него самого. Ну и, конечно, от главного тренера.

Владислав Махов

Расширенный состав сборной России для подготовки к ЕВРО

Вратари: Юрий Дюпин ("Рубин", Казань), Андрей Лунев ("Зенит", Санкт-Петербург), Матвей Сафонов ("Краснодар"), Антон Шунин ("Динамо", Москва).

Защитники: Георгий Джикия ("Спартак", Москва), Игорь Дивеев, Марио Фернандес (оба – ЦСКА, Москва), Роман Евгеньев ("Динамо", Москва), Юрий Жирков, Вячеслав Караваев (оба - "Зенит", Санкт-Петербург), Федор Кудряшов ("Антальяспор", Турция), Илья Самошников ("Рубин", Казань), Андрей Семенов ("Ахмат", Грозный).

Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов, Максим Мухин (все - "Локомотив", Москва), Александр Головин ("Монако", Франция), Арсен Захарян, Даниил Фомин (оба - "Динамо", Москва), Роман Зобнин ("Спартак", Москва), Алексей Ионов ("Краснодар"), Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все - "Зенит", Санкт-Петербург), Денис Макаров ("Рубин", Казань), Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия), Денис Черышев ("Валенсия", Испания).

Нападающие: Артем Дзюба ("Зенит", Санкт-Петербург), Антон Заболотный ("Сочи"), Александр Соболев ("Спартак", Москва).

Также в резервный список вошли еще 7 игроков, которые могут быть вызваны в сборную в случае необходимости.

Вратари: Александр Максименко ("Спартак", Москва).

Защитники: Игорь Смольников ("Краснодар"), Дмитрий Чистяков ("Зенит", Санкт-Петербург).

Полузащитники: Юрий Газинский ("Краснодар"), Даниил Лесовой ("Динамо", Москва), Резиуан Мирзов ("Химки").

Нападающие: Федор Смолов ("Локомотив", Москва).

Матчи группового этапа чемпионата Европы:

12 июня: Бельгия - Россия (Санкт-Петербург, 22:00, время московское), 16 июня: Финляндия - Россия (Санкт-Петербург, 16:00), 21 июня: Россия - Дания (Копенгаген, 22:00).