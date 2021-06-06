Бывший игрок хабаровского «СКА-Нефтяника» умер в возрасте 30 лет

Игрок хоккейного клуба «Енисей» Максим Ишкельдин скончался в возрасте 30 лет. У него во сне оторвался тромб. Спортсмен всего 2,5 недели не дожил до своего 31-летия.

Ишкельдин провел в хабаровском «СКА-Нефтянике» несколько победных сезонов. Он неоднократно признавался лучшим игроком Чемпионата России в составе красно-черных.

Максим Ишкельдин участвовал в восьми чемпионатах мира, и считался одним из сильнейших хоккеистов планеты.