Лучшее в Хабаровск: московская карта «Тройка» заработает в Хабаровском крае

Михаил Дегтярев на Петербургском экономическом форуме подписал соглашение об интеграции билетных систем Хабаровска и Москвы, в регионе будет работать единый проездной

Появление транспортной карты «Тройка» в регионе — возможность перенять столичный опыт в развитии транспортных сервисов для пассажиров. Московская билетная система — стандарт, на который мы можем и должны ориентироваться. Наша задача сегодня, обеспечить каждого жителя Хабаровского края возможностью оплаты картой «Тройка» на всей транспортной сети региона.

Мы рады присоединиться к передовым субъектам, где уже работает эта система. Хабаровский край пусть и находится за тысячи километров и 7 часовых поясов, но тоже становится частью единой билетной системы Российской Федерации, — подчеркнул Михаил Дегтярев.

«Тройка» сегодня это единый проездной для всех видов транспорта. Использование карты на территории региона позволит ввести гибкие тарифы и систему скидок.

Сейчас пилотная «Тройка» работает в Комсомольске-на-Амуре. Четыре автобусных маршрута работают по новой системе, проездной обслуживают двадцать терминалов. На всей территории региона «Тройку» планируют ввести в конце 2021 года.

У Дегтярева тесные отношении с Москвой и в части технологий и по поставкам транспорта. Ранее глава региона договорился с мэром Москвы Сергеем Собяниным о получении Хабаровским краем партии автобусов, троллебуйсов и трамваев, все машины будут работать на муниципальных маршрутах.

Кроме того Дегтярев «привез» из Питера новую систему «Лесвосток, правительственное соглашение подписано с АО «ВЭБ.ДВ». Новая технология — цифровая база данных, где есть вся экономически значимая информация о лесе.

Основа системы – электронная интерактивная карта, на которой в оцифрованном виде представлена вся актуальная экономически-значимая информация о лесе. Для выявления нарушений лесопользования, рубок, гарей, болезней леса используются космоснимки и искусственный интеллект, который распознает, анализирует и классифицирует даже минимальные лесоизменения.

На интерактивной лесной карте территория разделена на зоны «можно» (свободные, доступные для аренды кварталы) и зоны «нельзя» (арендованные участки, ООПТ, земли других категорий и пр.). За несколько кликов пользователи – инвесторы и лесопользователи – смогут получить исчерпывающие данные о лесе, выбрать участок, создать заявку на аукцион, арендовать лесной участок, реализовать лес на бирже.

Напомним, ранее правительству Хабаровского края удалось достигнуть договорённость с корпорацией «Ростех» о достройке детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре и строительстве центра медицинской реабилитации на базе санатория «Уссури». Ориентировочная стоимость проекта составит 3,7 млрд. руб.

Кроме того, хабаровская делегация подписала соглашение о сотрудничестве с Российским химико-технологическим университетом имени Д.И. Менделеева. Важный для региона документ завизировал Михаил Дегтярев.